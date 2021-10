Mi Electric Scooter 3, la nouvelle trottinette électrique de Xiaomi

Xiaomi, leader mondial de la technologie, dévoile aujourd’hui en France la Xiaomi Mi Electric Scooter 3, sa nouvelle trottinette électrique qui facilite le quotidien de tous ses utilisateurs. Dotée d’une carrosserie légère et très pratique ainsi que d’une conception améliorée de pliage en 3 étapes, la trottinette est facile à transporter, à plier et à ranger à l’arrière d’une voiture ou dans les transports en commun.

Avec une vitesse pouvant atteindre 25 km/h grâce à son moteur d’une puissance maximale de 600 W, la Mi Electric Scooter 3 glisse facilement sur les pentes ou les bosses lors des petits déplacements en ville. Elle possède également de nouvelles fonctions de sécurité, avec l’ajout d’un système de freinage antiblocage régénératif E-ABS et d’un nouveau frein à disque arrière à double plaquette.

La Xiaomi Mi Electric Scooter 3 est disponible à 449 € dans les Xiaomi Store, Mi.com, Fnac, Darty, Boulanger Décathlon, Electro Dépôt et Cdiscount puis dans un second temps chez Carrefour, Auchan, Leclerc, LDLC, Ubaldi, Feu Vert et Norauto.

Disponible en deux coloris : Grey ou Black