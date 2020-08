MHC-V83D de Sony, en boîte chez soi

En ces jours de distanciation sociale et de rassemblements limités, les fêtes ne sont plus qu’elles étaient auparavant, et les boîtes sont fermées. Donc si vous organisez un petit truc avec quelques amis, vous devrez peut-être mettre à niveau votre système de son à quelque chose de plus adapté. Le MHC-V83D de Sony (800 €) propose un son omnidirectionnel, avec des tweeters à pavillon et des haut-parleurs à pavillon moyen, ce qui signifie que le son devrait atteindre plus facilement vos fêtards largement distribués, ainsi qu’un éclairage intégré. Son application Fiestable permet aux invités d’ajouter des morceaux à la liste de lecture.

Et même si le karaoké n’est pas conseillé pour le moment, cet engin est livré avec des entrées microphone et guitare au cas où vos amis voudraient passer des morceaux de Jamiroquai et que vous deviez prendre les questions musicales en main.