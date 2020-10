Master Lock lance le Select Access Smart avec anse

Master Lock dévoile son tout nouveau rangement sécurisé Bluetooth, le Select Access Smart. Ce boîtier de rangement extérieur est portable et permet un accès sécurisé à vos clefs ou vos cartes d’accès en cas de partage ou pour faciliter l’entrée dans votre propriété pendant votre absence. Simple d’emploi comme à paramétrer, il est associé à une app très pratique,

Le Select Access Smart peut être contrôlé et déverrouillé à distance via votre Smartphone. Cette solution est idéale pour gérer l’accès à vos clefs, les partager avec plusieurs personnes et suivre l’historique des utilisations à distance. Grâce aux notifications sur votre Smartphone, vous gardez le contrôle et pouvez partir l’esprit tranquille. Vous savez qui utilise vos clefs, à quel moment et programmer l’accès à votre propriété ou votre Airbnb n’a jamais été aussi facile ! Doté d’une anse, le Select Access Smart est portable et s’installe plus facilement : il peut être fixé aux clôtures, portails ou tout type de points d’ancrage. Plus besoin de percer des trous pour une fixation permanente ce qui rend la solution parfaite pour les locataires.

Les utilisateurs peuvent ouvrir et gérer le Select Access Smart via leur smartphone grâce à l’application gratuite Master Lock Vault Home App. Le partage des codes peut se faire en temps réel ou être configuré pour un accès futur. Les utilisateurs peuvent contrôler qui accède au boîtier, quand et pendant combien de temps grâce à des notifications en direct ainsi qu’un historique complet. Un avertissement sera également diffusé en cas de tentative d’accès non autorisé.



Les données Bluetooth émises entre le smartphone et Select Access Smart sont toutes deux protégées par un cryptage du plus haut niveau sécuritaire pour une garantie anti- piratage. Seules les personnes autorisées peuvent accéder à vos clés et vous seul pouvez les contrôler. La coque extérieure en zinc du Select Access Smart assure une excellente protection contre les effractions et une gaine protectrice contre l’usure et les intempéries.

Le Select Access Smart est non seulement résistant à l’eau, mais il peut également résister à des températures extrêmes allant de -40 ° C à + 50 ° C.

Son mécanisme de double verrouillage a été conçu pour une plus grande résistance aux tentatives d’effractions. Son clavier électronique est rétro-éclairé pour une utilisation plus facile dans l’obscurité et comporte 10 chiffres afin que les utilisateurs puissent créer un code sécurisé, ainsi qu’un nombre illimité de combinaisons « invité ». Une combinaison de sauvegarde peut également être stockée sur le site Master Lock Vault.

La pile CR123A facile à remplacer à une durée de vie de deux ans et des notifications de batterie faible sont envoyées directement à votre smartphone. Si vous n’avez pas eu le temps de remplacer la batterie principale, il suffit de connecter une pile 9V dans le compartiment de secours, situé sous le coffre, pour pouvoir le déverrouiller et changer la pile.

L ‘application gratuite Master Lock Vault Home permet une activation du boîtier à distance avec votre Smartphone. Les invités peuvent être ajoutés ou supprimés à tout moment avec un accès permanent ou temporaire programmé selon les besoins de chacun.

Select Access Smart 5440EURD, 159 € www.masterlock.eu