Les derniers écouteurs antimicrobes de LG embarquent une annulation active du bruit

LG a mis à niveau sa gamme d’écouteurs anti microbes avec la technologie ANC (Active Noise Cancelation). Le nouveau modèle HBS-FN7 combine toutes les atouts du FN6 – qui présentaient une isolation passive du bruit, un son réglé par Meridian et un boîtier de charge UVnano hygiénique – tout en ajoutant l’ANC au cocktail pour neutraliser plus cliniquement l’ambiance agaçante bruit et mettre votre musique au centre de vos préoccupations.

Sur le plan sonore, ces FN7 gèrent mieux les basses et les fréquences moyennes-hautes grâce à des pilotes améliorés infusés de silicone qui comprennent une couche de métal plus forte et des textures plus denses. Pendant ce temps, le boîtier de charge UVnano susmentionné, s’engage à éliminer 99,9% des bactéries E. Coli et S.Aureus. Il a également été mis à niveau avec un éclairage LED sophistiqué pour aider à surveiller les niveaux de charge et l’état d’UVnano.