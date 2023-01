Le nouvel écran gaming UltraGear de LG nommé moniteur officiel du LEC 2023

Bénéficiant d’un taux de rafraîchissement de 360 Hz et d’un temps de réponse de 1 milliseconde, le 25GR75FG sera dévoilé lors d’un évènement e-sport EMEA majeur en janvier.

Le dernier écran gaming UltraGear de LG (modèle 25GR75FG) a été nommé moniteur officiel du championnat EMEA League of Legends (LEC) 2023. Le nouveau moniteur fera ainsi ses débuts lors de la prochaine saison du LEC qui démarre ce week-end, afin d’aider les meilleures équipes de la région tandis qu’elles s’affronteront pour remporter la victoire. LG est fière de poursuivre son solide partenariat avec le LEC, l’une des ligues d’e-sport les plus populaires au monde, et reste fidèle à son engagement en encourageant le développement international de cette discipline.

Conçu pour les compétitions d’e-sport, le dernier modèle d’écran gaming LG UltraGear offre une qualité d’image et une vitesse exceptionnelles grâce à une dalle IPS Full HD (1920 x 1080) de 24,5 pouces, un taux de rafraîchissement de 360 Hz et un temps de réponse de 1 milliseconde GTG (Gray-to-Gray). La performance du nouvel écran gaming de LG est en outre dopée par l’intégration de la technologie NVIDIA G-SYNC, qui réduit les déchirures et renforce la fluidité des images, et du NVIDIA Reflex, qui réduit la latence entre le clic et l’affichage pour permettre un contrôle plus précis de l’action. Certifié VESA Display HDR 400, le modèle 25GR75FG assure également des images nettes et lumineuses. Il bénéficie par ailleurs d’un design sans bord sur trois côtés qui renforce la sensation d’immersion du joueur et contribue à sa concentration pendant les compétitions.

Dans le cadre de son partenariat avec le LEC, LG fournit depuis 2022 ses moniteurs gaming UltraGear d’excellence à la ligue professionnelle. Le LEC a adopté le modèle 25GR75FG pour la saison 2023 qui se déroule cette année dans un format inédit puisque le championnat réunit l’Europe, la Turquie et la CEI avec le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENA) pour créer l’EMEA, une région d’e-sport League of Legends désormais unifiée. Optimisé pour l’e-sport, le modèle 25GR75FG a été amélioré par rapport à son prédécesseur en tenant compte des commentaires et suggestions des joueurs du LEC. Le design, les fonctionnalités et les performances du nouvel écran UltraGear™ en font un choix idéal non seulement pour les professionnels, mais également pour tous ceux qui aiment ressentir l’adrénaline de la compétition.

« Nous sommes ravis d’annoncer la poursuite de notre partenariat avec LG pour la saison LEC 2023 », a déclaré Eva Suarez, responsable des partenariats EMEA chez Riot Games. « Nous avons pour vocation de fournir à nos compétiteurs la meilleure expérience gaming possible, et le nouveau moniteur gaming LG UltraGear permettra d’offrir aux professionnels du LEC une qualité d’image exceptionnelle chaque fois qu’ils entreront en scène. »

« LG est enchanté de fournir son moniteur 25GR75FG pour la saison LEC 2023 », a indiqué Seo Young-jae, responsable IT de la division Business Solutions chez LG Electronics. « Ultrarapide et réglé pour répondre précisément aux exigences de l’e-sport professionnel, notre écran aux performances incroyables sera au cœur de l’action tandis que les meilleures équipes de la région EMEA se disputeront la victoire. LG UltraGear continuera à supporter le LEC et à favoriser le développement de l’e-sport à travers le monde. »