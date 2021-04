Le nouveau R2-D2 de 2314 pièces de Lego est bien le droïde que vous recherchez

Compte tenu de toutes les aventures vécues par R2-D2 au cours des nombreux films Star Wars, il est surprenant qu’il ne passe pas plus de temps en morceaux. Mais pour marquer le 50e anniversaire de Lucasfilm, Lego en a lancé un version de 2314 pièces.

Avec une tête rotative, un périscope, des compartiments cachés et des outils tels qu’une poignée de sabre laser, ainsi que sa jambe centrale rétractable (arrêtez de ricaner), le maître de brique estime qu’il s’agit du modèle R2-D2 le plus riche en fonctionnalités à ce jour. Il est également livré avec une version figurine du droïde emblématique et une brique d’anniversaire spéciale pour commémorer les 50 ans de Lucasfilm.Le Lego Star Wars R2-D2 sera mis en vente le 1er mai prochain à un prix presque raisonnable.