Le Brompton Superlight transformé et allégé devient P-Line

Depuis son lancement en 2005, le Brompton Superlight a facilité le quotidien de milliers d’utilisateurs grâce à sa construction ultra-lègère multi-matériaux, conçue pour faciliter le pliage et le portage et arriver à destination plus rapidement. Après avoir annoncé la restructuration intégrale de sa gamme, l’iconique marque de vélos pliants dévoile le nouveau nom de son Brompton Superlight : P Line. Doté d’un tout nouveau cadre en titane et de composants allégés, ce nouveau modèle méticuleusement conçu ne pèse que 9,65kg, soit 2kg de moins que le C Line, pour des performances optimisées vélo plié ou déplié. Avec sa nouvelle transmission, plus légère de 1,55kg par rapport à son équivalent tout en acier, le modèle P Line est commercialisé dès aujourd’hui et rejoint les Brompton A Line et C Line.

Le nouveau cadre en titane du P Line, allégé de 700 grammes, est pourtant tout aussi

robuste et offre tout l’amorti nécessaire aux chocs du chaos urbain. Un nouveau bloc

de suspension optimise l’efficacité et la réactivité du pédalage pour améliorer le

contrôle et la tenue de route.

La performance du P Line ne s’arrête pas quand le vélo est plié. La nouvelle tige de selle à double verrouillage offre deux positions d’utilisation : la position basse qui facilite le pliage et la position semi-élevée qui optimise le roulage. Plus grandes et plus légères, les roulettes naviguent mieux sur des sols irréguliers et dans des espaces restreints.

Développée par Brompton, la nouvelle transmission a été pensée pour tous les parcours citadins. Le système à 4 vitesses avec dérailleur de 60gr s’intègre parfaitement dans le mécanisme de pliage tout en offrant un rapport de puissance comparable à un moyeu de 3 vitesses et augmenté de 60% par rapport à un 2 vitesses.

Après des centaines d’heures de test dans les conditions urbaines les plus exigeantes, Brompton propose les roues plus légères et les plus solides jamais créées. Le moyeu de la roue arrière a été intégralement repensé pour ce nouveau système de transmission à 4 vitesses et les essieux à clé hexagonale et la nouvelle patte du dérailleur garantissent un entretien rapide et facile sur la route.

« Avec sa fourche en titane et son nouveau cadre arrière, le Brompton Superlight a

toujours offert une expérience de route améliorée par rapport à son équivalent en

acier » déclare Will Carleysmith, Directeur du design et de l’ingénierie chez

Brompton. « Le nouveau P Line repousse encore plus loin les limites de son

prédécesseur en offrant plus de vivacité, de légèreté et de maniabilité en ville. De

conséquentes économies de poids et d’améliorations sur la performance ont résulté

de l’utilisation de composants plus légers et d’une transmission à 4 vitesses plus

compacte. »

Le nouveau Brompton P Line est disponible en deux coloris (Storm Grey et Midnight Black) au prix de 2550€. Il est commercialisé sur le site de Brompton et chez les revendeurs agréés de la marque.