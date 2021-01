La Sony SRS-RA5000 fonctionne comme une fontaine audio

Pourquoi ne pas vous laisser éclabousser ? La dernière enceinte sans fil de Sony, la SRS-RA5000 embarque sept haut-parleurs au total, mais trois d’entre eux déclenchent l’audio vers le haut et trois vers l’extérieur, avec un woofer de 70 mm pour gérer les grondements.

Combiné avec le nouvel algorithme d’amélioration audio immersive de Sony, il crée une fontaine de son remplissant la pièce, avec un mode de volume automatique qui vous évite de continuer à l’ajuster pour tenir compte des différences dans la façon dont les pistes sont maîtrisées.

Avec le Wi-Fi et le Bluetooth à bord, il prend en charge Spotify Connect et Chromecast, avec Alexa et Google Assistant s’occupant de la commande vocale. Si vous ne cherchez pas à combler autant de coins et de recoins, Sony a également dévoilé le SRS-RA300, plus petit et moins cher, qui comprend un haut-parleur large bande de 80 mm avec deux tweeters à faisceau et un double radiateur passif. Il comprend la même technologie et prend en charge les mêmes sources, mais il est également résistant à l’humidité, vous pouvez donc même le mettre dans la salle de bain.