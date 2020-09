La montre connectée Honor Watch GS Pro passe en mode camouflage

HONOR décline sa montre connectée MagicWatch GS Pro « Camo Blue » et « Camo Grey » . Conçue pour accompagner les aventuriers urbains à améliorer leurs performances en salle comme en extérieur, cette smartwatch est le compagnon idéal de ceux qui veulent sortir de leur zone de confort et rêvent d’explorer le monde qui les entoure.

Dotée d’une lunette en acier inoxydable 316L et d’une technologie de haute précision, la montre HONOR GS Pro est agréable à porter et permet aux utilisateurs d’arborer un look sophistiqué qui s’adapte à la ville comme aux aventures de plein air. Bénéficiant d’une extraordinaire autonomie de 25 jours, la HONOR Watch GS Pro offre des capacités de navigation améliorées, notamment une fonction GPS Route Back qui permet de vous reconduire en toute sécurité à votre point de départ. Elle propose également des alertes météo et des notifications sur les heures de lever et coucher de soleil, fonctionnalités idéales pour les aventuriers ambitieux amateurs de longues randonnées. Enfin, la HONOR Watch GS Pro fournit plus de 100 modes d’entraînement, dont la course à pied, l’escalade, la randonnée, ou le ski.

Le bracelet de la HONOR GS Pro est constitué d’un fluoroélastomère haute performance et d’un nylon confortable qui remplacent les matériaux traditionnels comme le silicone. Les fluoroélastomères sont très résistants à la chaleur, à la sueur et aux matières grasses et sont moins susceptibles de provoquer une réaction allergique. La montre HONOR GS Pro et les bracelets en fluoroélastomère sont disponibles au lancement en noir anthracite et en blanc cassé.

Le nylon, matériau intemporel, permet également d’être porté toute la journée grâce à sa légèreté et sa durabilité. La HONOR Watch GS Pro est disponible en deux couleurs avec des bracelets en nylon, l’édition Camo Blue étant lancée en octobre et l’édition Camo Grey en novembre. En utilisant la technique de la teinture par immersion, le bracelet en nylon de la HONOR Watch GS Pro offre une couleur plus éclatante et une meilleure résistance à l’usure. En utilisant moins de produits chimiques et d’énergie, la teinture par immersion est plus respectueuse de l’environnement que les procédés de teinture traditionnels.

Afin de promouvoir la HONOR GS Pro auprès des aventuriers et des amateurs d’activités en salle et en plein air, HONOR a annoncé aujourd’hui le lancement du jeu de rôle “100 Hours of survival”. Avec l’aide de la HONOR Watch GS Pro, les participants devront trouver leur chemin du retour dans une forêt plongée dans l’obscurité. Connectez-vous sur HIHONOR Halloween pour commencer l’aventure et suivez sa progression sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #DaretoExplore.

La HONOR watch GS Pro est disponible à partir de 249 € sur Hihonor et chez les enseignes Fnac, Darty, Boulanger et Amazon. Elle bénéficie d’une offre de 50 € de remise immédiate jusqu’au 11 octobre portant son prix à 199 €.