La mise à jour des AirTags d’Apple réduit le risque de suivi indésirable

Apple a lancé ses AirTags au printemps 2021. Ces petits disques sont des trackers Bluetooth pour vous aider à garder vos affaires à portée de main. Au lieu d’utiliser Bluetooth, ils utilisent en toute sécurité les appareils Apple à proximité pour déterminer leur emplacement et vous le renvoyer.

Alors que les AirTags étaient destinés à vous aider à trouver vos clés (et autres objets similaires), un petit nombre de personnes ont commencé à utiliser les AirTags pour du suivi malveillant. Il a été rapporté que des AirTags ont été glissés dans les poches ou les véhicules des gens pour les suivre. De toute évidence, Apple n’avait pas l’intention d’utiliser les AirTags de cette manière. En fait, la société a spécifiquement déclaré : “nous condamnons dans les termes les plus forts possibles toute utilisation malveillante de nos produits”. Apple a annoncé le déploiement de nouvelles fonctionnalités AirTags pour aider à réduire le risque de suivi indésirable. suivre des personnes sans leur consentement étant en soi un délit. Il est peu probable que ce message arrête les criminels potentiels, mais il ne peut certainement pas faire de mal.

Dans la même mise à jour, Apple améliorera l’alerte “Accessoire inconnu détecté” pour les AirTags et modifiera l’alerte pour les AirPods trouvés à proximité. Toutes ces modifications ont été ajoutées à la documentation d’assistance d’Apple.

Les plus grandes fonctionnalités anti-suivi indésirables devraient sortir plus tard cette année. Dans une future mise à jour, toute personne possédant un iPhone 11 ou une version ultérieure pourra utiliser la recherche pour trouver avec précision un AirTag inconnu à portée, tout comme la fonction normale de recherche de précision.

Dans la future mise à jour, Apple affichera également des alertes à l’écran pour les AirTags inconnus à proximité, au lieu de simplement jouer un son. Apple améliore également sa détection AirTag indésirable et modifie les ondes sonores des appareils pour les rendre plus fortes.

Apple a déjà mis en place des mesures de protection. Les alertes actuelles sont le tout premier système proactif à vous avertir d’un suivi indésirable, et ces futures mises à jour sont destinées à améliorer les alertes.

L’utilisation abusive des AirTags n’est en aucun cas la faute d’Apple, même si l’entreprise aurait sans doute dû le voir venir. Mais des appareils similaires sont utilisés aux mêmes fins depuis bien plus longtemps. C’est donc plutôt formidable de voir Apple améliorer les AirTags pour réduire le suivi indésirable.

N’oubliez pas que si vous trouvez un AirTag inconnu près de chez vous, vous pouvez toujours retirer la batterie en dévissant la plaque métallique.