La médaille d’or à Tokyo pour les Oakley Kato Prizm 24K

Les Oakley Kato avec les verres Prizm 24K feront leurs débuts sur la plus grande scène sportive au monde cet été, à Tokyo. Les finalistes de l’équipe Oakley pour les jeux d’été seront équipés de ces lunettes avec des verres Prizm 24K qui libèreront toute leur puissance à la poursuite de l’or.

Ces Oakley Kato sont spécialement conçues pour repousser les limites de la performance grâce à leur forme épousant les contours du visage pour un look discret. La structure sans monture, la fonction pivotante novatrice et les multiples plaquettes nasales de ce modèle enveloppant à la fois progressiste et révolutionnaire offrent un ajustement personnalisé. Associé à la technologie de verres Prizm, cela garantit aux sportifs une couverture optimisée, un champ de vision élargi, et des verres conçus pour renforcer les couleurs et les contrastes, pour une vision plus détaillée.

Cette paire est dotée de PhysioMorphic Geometry, la dernière innovation du design optique Oakley. Elle s’inspire de l’expérience humaine et des lois de la nature pour permettre l’utilisation de verres plus enveloppants et rigides dans des zones clés, imitant les propriétés structurelles d’une monture.

Ces Oakley Kato offrent aussi un design révolutionnaire visant à positionner le verre aussi près que possible du visage, pour offrir une couverture optimisée, un champ de vision élargi, une bonne tenue de la monture et une protection contre les impacts. Le verre a été conçu avec une couverture élargie et une rigidité améliorée dans les zones clés, imitant les propriétés structurelles d’une monture.

Un mécanisme d’ajustement innovant permet de faire pivoter le verre pour l’adapter confortablement à une plus grande variété de visages. Le modèle est fourni avec trois plaquettes nasales en Unobtainium de différentes épaisseurs et profondeurs, pour créer différentes compensations et vous offrir tout le confort nécessaire sans glisser.

Oakley Kato avec les verres Prizm 24K sera disponible dans une sélection de boutiques Oakley à partir du 8 juillet.