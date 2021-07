La lanterne USB rechargeable Energizer, l’accessoire lumineux de l’été

Depuis plus de 100 ans, Energizer est un acteur majeur dans le domaine de l’éclairage. La marque crée, fabrique et vend des millions de torches chaque année dans le monde et apporte de nouvelles idées, technologies et tendances au marché avec plus de 850 brevets, des améliorations produits continue, en collaboration avec des acteurs majeurs de l’industrie technologie tel que Samsung, Nichia et CREE.

Cet été, en extérieur, sa lanterne rechargeable USB est la lanterne idéale pour vos activités au quotidien ! Avec une intensité lumineuse de 1000 lumens éclairant à 360°, elle est indispensable pour toute expédition. Même si en fait vous ne dépassez pas le fond du jardin ! Son grand plus : rapidement rechargeable, elle peut également charger vos appareils externes grâce à son port USB.