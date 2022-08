La Garmin Enduro 2 surclasse toutes les montres de sport

150 heures de suivi GPS avec une dose de solaire…

Si vous êtes tellement affûté que vous dépassez régulièrement la durée de vie de la batterie de votre tracker de fitness, bravo : vous êtes en bien meilleure santé que nous. Mais une batterie déchargée ne vous aidera pas à réduire ces temps intermédiaires marathon, n’est-ce pas ? Voici l’Enduro 2 prêt pour l’ultramarathon de Garmin (1099 €). Une montre GPS multisport qui suivra le rythme pendant 150 heures.

L’Enduro 2 est une version améliorée de l’Enduro originale, spécialement conçue pour les athlètes d’endurance. Elle est construite en titane pour résister aux rayures et aux éraflures lors de vos déplacements, et l’écran tactile circulaire de 1,4 pouce est protégé par du verre saphir. Elle conserve également les boutons physiques familiers, au cas où vous seriez dans des climats plus froids, avec des gants. Le bracelet en nylon est rapide à régler et devrait être plus confortable que le silicone ou le métal une fois que vous aurez transpiré.

La charge solaire améliorée signifie une durée de vie de la batterie jusqu’à 40 % plus longue que l’OG Enduro, avec jusqu’à 46 jours d’utilisation de la montre intelligente ou 150 heures de suivi GPS permanent. La nuit, elle est même équipée d’une lampe de poche intégrée pour que vous puissiez voir le sentier devant vous. Garmin estime qu’elle est deux fois plus lumineuse que celle de la Fenix ​​7X et peut soit être stroboscopique pour correspondre à votre cadence, soit s’allumer en rouge en cas d’urgence.

La navigation de pointe de Garmin comprend le GNSS multibande pour une couverture constante, la cartographie TopoActive (qui couvre les pistes de ski ainsi que les sentiers de montagne) et le rythme ajusté pour comparer vos temps à la course sur terrain plat – une base de référence pratique lors de l’entraînement en pente. Elle détecte tous les sports et exercices majeurs, y compris la course, la natation et le cyclisme, ainsi que les sports de glisse, le golf et le yoga. Le suivi constant de la fréquence cardiaque, la respiration et les mesures du stress surveillent vos performances, suggérant le temps de repos nécessaire avant votre prochain entraînement.

C’est aussi une smartwatch complète, avec des notifications d’appel et de message à partir d’un smartphone couplé, des paiements sans contact et des commandes de lecture de musique.

Le Garmin Enduro 2 est en vente maintenant, directement auprès de Garmin et d’autres détaillants favorables au fitness. Les prix commencent à 1099 €.