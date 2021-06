Keynote Apple WWDC 2021 – iOS 15, iPadOS 15, Macs M1X… Ce à quoi il faut s’attendre

iOS 15, iPadOS 15, Macs M1X et plein de beta.. Et c’est parti, on code ! La WWDC 2021 est de retour. Rappelons-le : il s’agit avant tout d’une conférence pour les développeurs plutôt que d’un simple moyen pour les curieux de voir les nouveautés d’Apple. Mais ensuite, il y a la keynote. Il y a toujours une keynote. Et c’est là que vous découvrirez de nouveaux jouets signés Apple.

À quoi s’attendre à la WWDC 2021

Deux choses. Premièrement, il n’y aura pas beaucoup de gens à la WWDC 2021 qui ne soient pas des dirigeants d’Apple – et il n’y aura pas de public qui crie après chaque révélation. Comme la WWDC 2020, l’événement de cette année est virtuel à cause de COVID.

Deuxièmement, il y aura beaucoup de choses techniques qui vous feront pas briller les yeux si vous n’êtes pas un créateur d’applications/de jeux. Cela dit, la keynote donne toujours un aperçu de l’avenir d’Apple. Mais quelles choses spécifiques seront révélées ? Nous avons réveillé l’ornithorynque de prédiction breveté de Stuff pour le découvrir.

iOS 15

À moins qu’Apple ne devienne dingue et n’annonce que les iPhones fonctionneront désormais sous Android, iOS bénéficiera d’une refonte et d’un tas de nouvelles fonctionnalités. Le suivi des aliments est attendu, tout comme les notifications catégorisées pour dormir, conduire et travailler – chacune avec des réponses personnalisables automatisées. Quant aux appareils qui recevront la mise à jour, tout ce qui fonctionne sous iOS 14, apparemment, à l’exception de la gamme iPhone 6 et de l’iPhone SE d’origine.

iPadOS 15

Le dernier iPad Pro est spectaculaire, mais iPadOS le bride un peu. On espère donc voir de grandes choses de la part d’Apple lors de la keynote. Certaines fonctionnalités devraient apparaître à partir d’iOS 14, notamment les widgets de l’écran d’accueil et la bibliothèque d’applications (cette dernière étant déduite des rumeurs selon lesquelles vous pourrez remplacer toute la grille d’applications par des widgets).

Au-delà de cela, Apple doit cibler les utilisateurs professionnels. Xcode arrivera-t-il enfin sur iPad ? Et qu’en est-il des autres applications professionnelles d’Apple, comme Logic et Final Cut ? L’iPad Pro a maintenant Thunderbolt et nous ne serons donc pas impressionnés si iPadOS 15 ne prend pas en charge l’affichage externe complet (plutôt que la mise en miroir).

En ce qui concerne la prise en charge, en supposant qu’un processeur A10 devienne le nouveau critère, cela signifie qu’aucune mise à jour n’est prévue pour l’iPad mini 2015, l’iPad Air 2014 et l’iPad de cinquième génération 2017.

Le reste de l’OS

Nous imaginons que macOS, tvOS et watchOS recevront également des mises à jour. Les rumeurs sur macOS et tvOS sont minces, mais macOS semble attendre une application Santé, Apple Fitness +, des widgets de bureau et des applications Catalyst qui ressemblent à des produits Mac plutôt qu’à des ports iPad précipités sur un Mac.

Apple Watch est sans doute celui à surveiller, étant donné qu’Apple a eu l’habitude ces dernières années de faire des choses vraiment intéressantes avec watchOS.

D’autres nouvelles fonctionnalités nécessiteront vraisemblablement du matériel mis à jour, comme la prise de mesures du glucose, de la pression artérielle et des niveaux d’alcool – et il est très peu probable qu’une nouvelle Apple Watch soit dévoilé à la WWDC. Cependant, on pourra trouver quelques indices à ce sujet dans le code bêta de watchOS.

Mic Mac

L’année dernière, nous avons eu le MacBook Air M1 et le MacBook Pro M1. En mai, un iMac remanié est arrivé. Ces machines sont si puissantes qu’il est facile d’oublier qu’elles sont destinées aux consommateurs. Alors, quel matériel Mac sera lancé à la WWDC ?

Un MacBook Pro redessiné est au coeur des rumeurs depuis un certain temps, avec plus de ports, une charge MagSafe, un emplacement pour carte SD, une meilleure caméra FaceTime, des écrans plus grands, des lunettes plus petites et probablement pas de TouchBar. Il serait alimenté par une nouvelle puce plus puissante que le M1.

De nouveaux iMac pro et des écrans Apple autonomes sont également une possibilité, même si c’est moins probable. Curieusement, les rumeurs suggèrent également que nous aurons bientôt une refonte du MacBook Air semblable au nouvel iMac – des lunettes blanches (et plus petites) ; clavier blanc ; plusieurs couleurs; MagSafe – ce serait formidable de voir à la WWDC.

Spectaculaire : lunettes à la pomme

Un certain nombre de personnes ont remarqué que de nombreux personnages dans les illustrations de la WWDC 2021 portent des lunettes et ont décidé que cela signifierait que des lunettes Apple AR sont en approche. C’est peut-être le cas, mais il est probable que ces détails illustrées ne soient qu’un bon moyen de montrer le reflet de ce qui se trouve sur les écrans illustrés devant eux. Et à ce petit jeu, beaucoup de personnages portent un chapeau, voire un voile. Et cela ne signifie rien ! Lorsqu’Apple sortira ses propres lunettes AR, elles justifieront le fait d’avoir leur propre événement.

La déferlante habituelle de bêtas

Les keynotes de la WWDC se terminent généralement par l’invitation des développeurs à télécharger les versions bêta des nouveaux systèmes d’exploitation. Cela signifie que des types intelligents vont rapidement fouiller dans les détails d’iOS, iPadOS, macOS, watchOS et tvOS.

Pour le public, Apple ouvrira l’accès à tout cela au cours de l’été. Comme toujours, soyez prudent avec les versions bêta, car ce sont, après tout, des logiciels inachevés. Sauvegardez tout avant l’installation, sauf si vous ne vous souciez pas de vos données.

Quant à savoir quand vous pourrez installer les versions finales, ce sera probablement en septembre/octobre pour iPhone/iPad/Apple Watch/Apple TV et octobre/novembre pour Mac.