Intersport propose le Nakamura électrique E-Fit 150

Après le confinement, direction le vélo électrique plutôt que les transports en commun pour se rendre au bureau. Ce nouveau E-FIT 150 possède tous les atouts nécessaires pour une utilisation citadine sur routes et chemins. Il est déjà tout équipé et prêt à l’emploi avec un porte-bagages, garde-boue, béquille, phare à LED couplé à la batterie.

Les vélos Nakamura sont majoritairement assemblés en France pour vous garantir des produits de qualité. Créée en 1925, l’usine fait preuve d’un savoir-faire unique en France. Chaque étape de la fabrication des vélos est rigoureusement contrôlée : les cadres sont testés régulièrement en interne sur des bancs de fatigue, la peinture est minutieusement examinée et l’emballage réalisé avec soin. Les réglages sont faits sur chaine, avant expédition vers nos magasins.

Les Freins à disque hydrauliques SHIMANO MT 200 offrent un contrôle parfait des distances de freinage quelle que soit la surface. Le cadre en alu permet d’augmenter la rigidité du vélo ce qui permet de l’alléger et donc de rendre la conduite plus agréable. Une conduite rendue d’autant plus facile grâce à la potence inclinable pour plus de confort.

L’assistance repose sur un moteur Naka E-power 250W couplé à une batterie semi-intégrée de 375 Wh. Ce moteur permet une meilleure répartition des masses, ce qui apporte une conduite plus souple et plus puissante. Enfin une lampe Display LCD en position centrale permet de rester en sécurité après le coucher du soleil. Ne jamais oublier de porter un casque. Il est très fortement recommandé lors de chacune de vos sorties.

Ce vélo proposé à 1499,99 € est éligible à la prime d’aide à l’achat mise en place par Île-de-France Mobilités pour tout achat Vélo à Assistance Electrique (VAE) neuf à partir du 1er décembre 2019. Voir conditions en cliquant ici