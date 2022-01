Huawei Watch GT Runner : un suivi de la fréquence cardiaque et un GPS améliorés

Huawei a dévoilé une nouvelle smartwatch orientée course à pied basée sur la Watch GT3. Contrairement aux smartphones de Huawei, l’interdiction commerciale de la société avec les États-Unis n’a pas d’effet sur elle.

Cette Huawei Watch GT Runner à 299 euros fonctionne avec les smartphones iOS et Android et dispose du même écran OLED de 1,43 pouces dans un boîtier de 46 mm (non, mesdames il n’y a pas de version plus petite disponible), comme la GT3, mais utilise un matériau polymère plus durable comme extérieur, en sus d’une lunette en céramique et d’une couronne de montre en alliage de titane. Il y a 4 Go de mémoire à bord et un choix de bracelets noirs ou gris.

La résistance à l’eau est fixée à 50 mètres tandis que la durée de vie de la batterie devrait durer environ deux semaines en fonction de votre activité.

Huawei dit avoir travaillé dur pour améliorer la surveillance de la fréquence cardiaque sur l’appareil, avec sa technologie TruSeen 5.0+ conçue pour réduire davantage toute interférence de la lumière externe lorsque votre cœur est surveillé. Le GPS bi-bande est également conçu pour une réparation plus rapide qu’avec les montres Huawei précédentes.

Comme avec le GT3, plus de 100 types d’entraînement peuvent être suivis, tandis que vous obtiendrez également une analyse améliorée par l’IA de votre activité de course pour vous aider à vous améliorer – ou vous donner une heure de fin prévue si vous visez une distance particulière.

Dans notre test de la Watch GT3, nous avons déclaré : «Il y a quelque chose à dire pour un gadget qui est fiable, qui a l’air bien et qui dure longtemps – et nous avons trouvé que la Huawei Watch GT 3 était tout cela. Son interface utilisateur ne s’est jamais écrasée, il n’y a eu aucun problème, son suivi de la santé, que nous utilisions principalement pour suivre les entraînements d’aviron et les séances de gym, était excellent, et il a duré absolument des siècles. ”