Hiplok Ankr, pour ancrer son vélo aux murs

Pour ranger et stationner son vélo en toute sécurité, la marque anglaise Hiplok a développé Ankr, une ancre compacte et design permettant d’attacher facilement un cycle à l’intérieur ou à l’extérieur de son domicile ou de son lieu de travail. Original et utile !

Permettant de faire passer un antivol en U ou un câble, l’Ankr de Hiplok offre au cycliste un espace sécurisé de rangement et de stationnement pour attacher son vélo au quotidien. Très robuste par sa fabrication en acier, cet ancrage pour cycle a reçu la certification Diamond, le niveau le plus élevé, de Sold Secure, un organisme indépendant qui teste des produits vélo en matière de sécurité comme des antivols.

Avec un look tendance tout en sobriété, l’ancre noire peut s’inscrire sans dénoter dans une décoration autant intérieure qu’extérieure du domicile ou du bureau : salon, couloir, balcon, terrasse, garage… Cette Ankr d’Hiplok est facile à installer et convient à différentes surfaces. Elle s’adapte sur un mur ou au sol, selon les préférences ou les dispositions du lieu, via des fixations et vis sécurisées. Pour encore plus de discrétion, l’Ankr existe aussi en version Mini avec un format encore plus réduit et un poids allégé (diamètre de 50 mm / 320 g).

Ankr et Ankr Mini, 79.99 € et 22.99 € , disponibles sur Lecyclo.com