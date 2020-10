Hi, Speed : que faut-il attendre de l’événement Apple du 13 octobre ?

Tous les iPhones que vous voulez, Air Tags et très probablement le premier Mac basé sur ARM

L’heure de l’événement Apple a re sonné. Encore ! Un mois seulement après qu’Apple ait tenté pour la dernière fois de vous faire dépenser plus, la pomme est de retour pour vider encore davantage votre compte bancaire. Mais que révélera Apple cette fois ? Stuff a de nouveau consulté sa boule de cristal pour en tirer les suppositions les plus civilisées.

iPhone 12 : des dizaines, ça vous va ?

La rumeur prétend que nous aurons quatre nouveaux iPhones : un iPhone 12 «mini» de 5,4 pouces et son frère de 6,1 pouces, un iPhone 12 Pro de 6,1 pouces et le plus gros iPhone de l’iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces. Les bords plats, les meilleurs appareils photo, la 5G, l’OLED et le LiDAR devraient tous être pris en compte.

L’avis de Stuff : trop de choix, c’est un problème, et quatre nouveaux iPhones en plus de ceux qui restent dans la gamme semble beaucoup. Mais toutes ces fonctionnalités semblent fabuleuses, et si Apple parvient à trouver le juste équilibre entre elles et le prix, tout ce choix devrait plaire.

AirPods Studio : nous sommes tous des oreilles

La rumeur prétend qu’Apple est sur le point de révéler des casques haut de gamme, avec suppression active du bruit, des capteurs qui déterminent quand le casque est retiré et une intégration de Siri pour déclencher les plus grands succès de Phil Collins avec un minimum d’effort. Un HomePod plus petit a également été évoqué.

L’avis de Stuff : Notre éditeur a tellement aimé les AirPods Pro qu’ils ne quittent jamais ses oreilles et il passe maintenant chaque heure éveillée à s’amuser avec ses meilleurs morceaux. Oui, bien sûr, nous aimerions voir des casques aussi bons que des AirPod. HomePod a plus à prouver, compte tenu de l’agressivité avec laquelle Amazon a attaqué le marché des haut-parleurs intelligents. Il sera donc intéressant de voir la contre-attaque d’Apple.

AirTags: suivez-les

La rumeur prétend – et prétend depuis un certain temps – que vous serez bientôt en mesure d’associer des AirTags Apple à vos objets Apple et que votre iPhone d’Apple les trouve avec l’application Find My d’Apple et la fonctionnalité AR d’Apple.

L’avis de Stuff : Il est difficile de s’énerver à propos d’une version Apple de Tile. Pourtant, Apple a tendance à repenser intelligemment la technologie existante en termes de convivialité. Donc, si les AirTags sont abordables, fonctionnent bien et existent réellement, nous sommes tous pour cela.

Probabilité: Désolé. Nous avons écrit quelque chose pour ce moment, mais nous ne pouvons

Apple Silicon: Mac vers le futur

La rumeur prétend qu’Apple a déjà un MacBook Pro 14 pouces avec Apple Silicon prêt et en attente. Il aurait un nouveau design élégant et définira la direction future des ordinateurs traditionnels d’Apple.

L’avis de Stuff : les Mac Apple Silicon sont indispensables. Intel n’a pas suivi le rythme et le Mac a souffert. Mais c’est tellement important que cela justifierait sûrement son propre événement, plutôt que de partager la scène avec l’iPhone. Sur cette base, l’annonce d’un Apple Silicon Mac semble prématuré..