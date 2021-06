Hello Birdie, un caddie virtuel pour tous les golfeurs

Pour tous les golfeurs amateurs qui rêvent de disposer d’un caddie à leurs côtés pour les aider à faire les bons choix sur un parcours, la start-up parisienne Hello Birdie a créé une app basée sur l’Intelligence Artificielle, qui permet à chaque joueur de préparer son parcours avec un caddie virtuel qui évolue dans le temps.

Hello Birdie apporte désormais la notion de gestion de risques. Lors de la création d’un plan de jeu, l’app sélectionne pour chaque trou une stratégie plus ou moins agressive. Ce choix apporte le meilleur compromis entre les risques pris club à la main et la récompense à laquelle on pourrait s’attendre sur la carte de score ! Pour chaque trou, le joueur peut alors ajuster cette intention de jeu de manière plus “agressive” ou plus “conservatrice”. Dans le premier cas, cela permet d’aller chercher une performance sur un trou, quitte à ressortir avec un triple bogey, alors que l’approche conservatrice permet de protéger une carte de score en évitant les éventuelles sorties de pistes !

Une fois sur le parcours, le Live Caddie prend le relais de la planification de jeu en fonction de la situation réelle dans laquelle se trouve le golfeur : depuis le lie sur lequel repose la balle jusqu’à l’impact météorologique ! Son algorithme a été amélioré pour mieux prendre en compte les différentes options qui s’offrent au joueur : un coup de recentrage, ou un plein coup jusqu’au prochain layup, ou voire même lorsque cela s’avère opportun “sauter” la zone de layup suivante pour éviter de perdre inutilement un coup. Le choix du club pour attaquer un green depuis le rough a également été revu.Enfin, de nombreux ajustements graphiques accompagnent cette version pour permettre une lecture beaucoup plus rapide lorsque le golfeur est sur le parcours.