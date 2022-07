GUSTAVE & cie présente une montre hommage à Antoine de Saint-Exupéry

GUSTAVE & Cie présente sa montre mono-aiguille en hommage à Antoine de Saint-Exupéry

La maison horlogère GUSTAVE & cie prend le parti, depuis 2017, de proposer une autre vision du temps, plus zen, avec ses montres mono-aiguille.

La jeune marque, qui tient son nom du créateur de l’emblème ultime de la France Gustave Eiffel, a à coeur de rendre hommage à des Français inspirants et inspirés à travers ses 5 collections Poète, écrivain, journaliste… Antoine de Saint-Exupéry avait de multiples casquettes. Mais c’est ici son amour de l’aviation que GUSTAVE & cie a voulu honorer avec le modèle “Antoine”. Cette montre mono-aiguille dispose d’un cadran 24 heures historiquement utilisé par les militaires et les astronautes. Le cadran arbore également les points cardinaux. Nord, sud, est, ouest… Comme l’auteur du Petit Prince, on utilise sa boussole pour se repérer dans l’espace. Il suffit de pointer l’aiguille en direction du soleil, et le nord sera indiqué par le “N” sur le cadran.

Montre Antoine, assemblée en France, 149 €