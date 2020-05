Garmin présente une sélection de montres d’exception pour les papas sportifs et connectés

La Fête des Pères est le moment idéal pour offrir un cadeau d’exception à ceux qui nous soutiennent tous les jours. A cette occasion, la montre connectée venu et les modèles haut-de-gamme de la Collection MARQ raviront les poignets de tous les papas connectés, de l’amateur de sensations fortes aux passionnés d’horlogerie.

venu : pour les papas hyper actifs

Cette montre connectée GPS multisports avec son écran aux couleurs éclatantes sera l’allié parfait de tous les papas hyper actifs. Véritable partenaire du quotidien, le modèle venu offre un suivi d’activité précis 24h/24 grâce à ses nombreuses fonctionnalités de suivi santé. Compatible à la fois iOS et Android, elle est polyvalente, personnalisable et affiche également les notifications SMS, appels, alertes réseaux sociaux ou rappels d’agenda sur son écran AMOLED. Elle permet d’écouter ses playlists préférées pour faire du sport en rythme et de régler ses achats directement depuis son poignet avec la solution de paiement sécurisé sans contact Garmin Pay.

Garmin venu, 349,99 € et 379,99 € (selon le modèle)

MARQ : le haut-de-gamme de Garmin réservé aux passionnés d’horlogerie

Après avoir réinventé les codes du marché des montres de sports, Garmin se démarque sur le marché de l‘horlogerie avec cette collection de modèles d’exception pour satisfaire les passionnés de sport, d’aviation, de course automobile, de voile et d’aventure.

La Collection MARQ fait l’objet d’un procédé de fabrication méticuleux en associant des matériaux de premier choix qui garantissent performance et robustesse même dans les environnements les plus difficiles. Elle traduit de manière authentique les aspirations les plus élevées des utilisateurs. Chaque montre est une véritable toolwatch, intégrant ce qui se fait de mieux en terme d’innovation chez Garmin dans un boitier en titane ultraléger et équipé d’un verre saphir bombé offrant ainsi une résistance absolue aux rayures.



En plus des spécificités liées à chaque univers dédié, les fonctionnalités intégrées permettent de suivre de très nombreuses activités sportives telles que la course à pied, le cyclisme, la natation, la musculation, le golf, le ski… Tous les modèles de la collection MARQ proposent également des fonctionnalités premium très utiles au quotidien, comme le stockage de musique, le paiement sans contact Garmin Pay, ainsi que les notifications intelligentes et le suivi d’activité avancé. La batterie bénéficie d’une large autonomie de 12 jours en mode smartwatch, 28 heures en mode GPS et 48 heures en mode UltraTrac.

Garmin MARQ, 1 500 € à 2 500 € (selon le modèle)