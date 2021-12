Football, le capteur de performances pour tous les joueurs de foot

Créée par de véritables passionnés de football et de technologie, la start-up Française Footbar réinvente la pratique du football amateur en proposant un capteur de performances sportives accessible au plus grand nombre.

Simple d’utilisation, peu onéreux et à la pointe de la technologie, ce capteur permet à son utilisateur d’obtenir un compte rendu de statistiques digne de celui d’un joueur professionnel. Conçu par et pour les footballeurs, ce « Strava du football » permet non seulement d’améliorer sa pratique sportive mais également de comparer ses performances à celles de ses amis et de ses idoles ! Au-delà de l’amélioration et du suivi de la pratique de l’utilisateur, Footbar souhaite également se positionner comme un acteur majeur de la reprise du sport chez les jeunes générations en s’adaptant aux codes de son époque (digitalisation & gamification de la pratique), rendant ainsi l’activité physique plus ludique pour une source de motivation supplémentaire.

Ce petit boîtier de 9 grammes et 8 mm d’épaisseur se fixe et se porte sur le mollet de frappe à l’aide d’une sangle élastique à scratch. Il évalue les performances de match selon une douzaine de critères (distance parcourue, temps de jeu réel, nombre de passes et de tirs, vitesse de frappe, répartition des courses ou encore vitesse de sprint par exemple…).

Il permet d’établir un profil de joueur évolutif présenté à la manière d’une carte joueur « FUT » dans FIFA. Le profil du joueur permet de mettre en évidence son style de jeu mais également de l’associer à celui d’un joueur professionnel de football évoluant en Ligue 1.

Le capteur est assemblé en France et composé d’un accéléromètre auquel s’ajoute une intelligence artificielle inédite et développée pendant plus de 5 années, avec l’aide de plus de 50.000 pratiquants réguliers qui se sont prêtés au jeu de la collecte de données. Ce capteur Footbar est également directement connecté à une application disponible gratuitement sur les stores Apple et Android. Cette dernière présente les performances sportives mesurées à travers une interface moderne et intuitive. Il est également possible de partager ses performances à ses amis.

Ce capteur Footbar est disponible sur https://footbar.com/ et sur Decathlon.fr ainsi que dans plusieurs magasins de l’enseigne pour 99 euros.