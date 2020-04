Falster 3 X by Kygo & Skagen, une montre connectée ausdio en édition limitée

Vous connaissez X by Kygo ? Elle marie son exceptionnel et design scandinave. Elle vient de dévoiler sa montre connectée Falster 3 Skagen X by Kygo en édition limitée, annoncée lors du CES 2020 à Las Vegas,

Pour cette Falster 3 (295 €), X by Kygo a voulu créer un produit mixant audio et connectivité. La marque a travaillé conjointement avec Skagen pour concevoir une montre connectée et waterproof en édition limitée associant cadran numérique, boîtier et haut-parleur. Ce dernier offre aux utilisateurs la possibilité de passer et de recevoir des appels téléphoniques directement depuis leur montre compatible en Bluetooth, de parler avec Google Assistant, d’entendre des alertes sonores pour les notifications et de lire de la musique à partir d’applications compatibles.

La Falster 3 dispose d’un écran tactile interactif waterproof et de fonctionnalités intelligentes et optimisées avec Wear OS by Google, le suivi de la fréquence cardiaque, Google Assistant, les notifications des smartphones, le suivi des activités, Google Pay, le GPS et plus encore.

Le cadran de cette montre Falster 3 a par ailleurs été conçu pour être économe en batterie et satisfaire une utilisation accrue jusqu’à 24 heures d’utilisation sur une seule charge. Chaque montre est livrée avec un chargeur magnétique.

Falster 3 SKAGEN X by Kygo, 295 € www.xbykygo.com et www.skagen.com