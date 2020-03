Doogee N100, comme un smartphone à deux batteries

Vous avez aimé la batterie de 5000 mAh du G8 de Motorola? Ce n’est rien comparé à ce que le N100 de Doogee sous Android 9 dissimule sous son écran Full HD de 5,99 pouces. Sa batterie géante de 10000 mAh offre jusqu’à 350 heures d’autonmie en veille, ce qui signifie que vous pouvez partir en vacances pendant deux semaines sans prendre de chargeur. Et 100 heures en conversation pour ceux qui passent encore des coups de fil avec. Certes, ces chiffres sont toujours atteints dans des conditions de laboratoire très peu naturelles, de sorte que les chiffres réels seront plus bas. Il propose même une charge sans fil rapide de 10 W, bien que l’intérêt soit relatif lorsque vous avez tellement de jus. Sinon, vous avez une double caméra arrière de 21 MP, 4 Go de RAM et un processeur Helio P23 MTK 8, avec seulement 64 Go à bord. Dommage que le stockage ne soit pas aussi généreux que la batterie…