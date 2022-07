Des recharges plus rapides, intelligentes et écologiques avec Anker

Anker, la première marque de recharge mobile mondiale, vient d’annoncer sa nouvelle génération de technologie au nitrure de gallium (GaN), GaNPrime. Combinant les dernières technologies GaN avec les caractéristiques exclusives d’Anker, GaNPrime permet une expérience de charge plus sûre, plus rapide et plus durable. « GaNPrime représente une nouvelle ère dans le domaine de la recharge, » explique Steven Yang, CEO d’Anker Innovations. « En plus d’offrir une expérience de charge plus rapide et plus sûre, nos nouveaux chargeurs GaNPrime permettent de réaliser d’importantes économies d’énergie, renforçant ainsi l’engagement d’Anker pour un avenir plus durable. »

Le GaN, ou nitrure de gallium, est un composé que l’on retrouve dans les satellites et les radars modernes. En 2018, Anker a été le pionnier de l’application de ce matériau dans les dispositifs de charge afin de développer des chargeurs plus petits et plus légers. GaNPrime présente les dernières nouveautés de la technologie GaN en y ajoutant :

Grâce à l’application innovante de la technologie GaN par Anker, les chargeurs GaNPrime sont plus petits et retiennent moins d’énergie par rapport aux chargeurs à base de silicone2. Lors de la charge de plusieurs appareils en même temps, PowerIQ 4.0 détecte intelligemment les besoins en énergie de chaque appareil connecté, en ajustant automatiquement la répartition d’électricité pour réduire le temps de charge global jusqu’à 1 heure. ActiveShield 2.0 surveille intelligemment la température et ajuste la puissance de sortie pour éviter toute surchauffe et préserver les appareils connectés. Par rapport aux générations précédentes, ActiveShield 2.0 présente une fréquence de détection de la température accrue de 76 %.

Dotés de la technologie exclusive de mini-transformateur d’Anker, les produits GaNPrime sont jusqu’à 53 % plus petits que les chargeurs d’ordinateurs portables à base de silicone, et grâce à sa puissance de sortie accrue, un seul appareil GaNPrime peut facilement charger jusqu’à 4, voire 6 appareils en même temps, selon le modèle. Idéal pour les personnes en déplacement.

Les chargeurs Anker 735 et Anker 737 seront disponibles au mois d’août sur Amazon.fr et Anker.com. Ils existent en noir, blanc ou champagne.

• Chargeur Anker 735 (65 W) : 59,99 €

• Chargeur Anker 737 (120 W) : 94,99 €