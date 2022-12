De nouveaux bracelets Apple Watch Ultra made in France

New Rover est la nouvelle collection de bracelets Eternel taillée comme l’Apple Watch Ultra pour toutes les aventures…

Eternel, marque française de bracelets raffinés pour Apple Watch, dévoile New Rover, sa nouvelle collection taillée pour toutes les aventures en pleine nature qui se marie parfaitement avec la nouvelle Apple Watch Ultra. « Chez Eternel, nous proposons des bracelets pour Apple Watch, Made in France, élégants et faits pour tous les usages, précise Amaury Hubault, Cofondateur d’Eternel. Nous complétons aujourd’hui notre gamme cuir avec une nouvelle collection en toile, qui offre un bon compromis pour partir en bivouac avec du style ou donner un look aventure à sa montre ».

Avec leur look vintage inspiré des montres militaires, notamment des GI de l’armée américaine, les bracelets pour Apple Watch New Rover kaki, marine ou noir respirent la solidité sans sacrifier l’élégance. En plus de leur doublure en cuir, leurs coutures et leurs passants sont renforcés pour plus de durabilité. Les tranches du bracelet sont notamment conçues pour ne jamais s’effilocher. Une pièce en cuir renforce même les perforations. Ils résistent à tous les périples : expédition en forêt tropicale, trek dans le désert, randonnée en haute montagne…

Bracelets pour boîtiers Apple Watch de taille 41 et 45 mm, et compatibilité avec toutes les générations précédentes, 59,90 euros sur eternel-bracelets.com.