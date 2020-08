Coros Pace 2, la montre de course la plus légère au monde

Il y a une bonne raison pour laquelle les gens n’ont pas tendance à courir avec une de ces combinaisons de plongée à l’ancienne ou une paire de bottes à bout en acier : le poids. Tout est bon pour perdre quelques grammes supplémentaires indésirables. La nouvelle Coros Pace 2 est la montre de course à pied qu’il vous faut. Avec seulement 29 g, Coros estime que c’est la montre GPS la plus légère de la planète, mais en ce qui concerne les fonctionnalités, elle est tout sauf légère. Le Pace 2 est étanche, dispose d’un moniteur de fréquence cardiaque, d’un mode piste spécial et d’un entraînement en force pour plus de 200 exercices, ainsi que toutes les notifications habituelles que vous attendez d’une smartwatch ordinaire. Dans ce mode, vous bénéficierez de 20 jours entre les charges ou de 30 heures d’utilisation continue du GPS.