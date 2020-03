Coronavirus : en attendant Disney +, OCS et Canal+ gratuits

Bon, vous êtes chez vous. Et pour bon nombre, vos enfants aussi. Heureusement, Dieu a inventé le streaming vidéo. Et en plus, certains opérateurs jouent la carte du gratuit pour rendre service, et se faire connaître. Les sites X ? Non, c’est de Canal+ et OCS dont nous voulions parler. Ainsi, Canal+ passe désormais en clair « pour tous et sur toutes les box », a annoncé Maxime Saada, PDG du groupe Canal+ sur Twitter. De quoi s’occuper quelques heures de plus en plongeant dans les chaînes Cinéma, Séries, Jeunesse et Documentaires ». Et aussi soutenir l’audience, en l’absence de toute compétition sportive à l’heure actuelle.

Enfin, en attendant l’arrivée de Disney + le 24 mars prochain et pas avant, OCS va aussi passer en gratuit jusqu’à la fin du mois les abonnés Orange en métropole. Via le décodeur de la TV d’Orange, on a ainsi accès à quatre chaînes OCS jusqu’au 31 mars 2020, mais aussi un accès aux cinq chaînes jeunesse Boomerang, Tiji, Boing, Toonami et Canal J. Bon, on peut aussi préférer regarder Westworld en profitant du confinement.