Citroën présente les vélos Rider The Citroënist by Martone

Depuis la fin du confinement, la pratique du vélo s’envole et s’installe comme une alternative aux transports en commun dans les villes et métropoles, mais aussi en milieu rural. Une alternative qui doit être pratique et stylée.

Après avoir commercialisé au printemps 2019 le vélo Rider The Citroënist by Martone, Citroën présente le modèle femme Woman Rider The Citroënist by Martone, taillé à la fois pour le quotidien et pour les loisirs. Disponible en une taille (44 cm), Woman Rider The Citroënist by Martone est pensé pour la vie de tous les jours. Il se veut 100 % pratique avec son panier spécialement intégré au guidon, idéal pour transporter des objets de petite taille.

Le cadre des modèles Rider The Citroënist by Martone, entièrement blanc, est composé d’alliage d’acier et d’aluminium, et pèse à peine 12 kilos. Les roues noires ont une largeur de 700 x 32 mm avec des moyeux en acier inoxydable et des pneus noirs résistants aux perforations. Le système de transmission manuelle à 3 vitesses de qualité supérieure est fabriqué par Sturmey Archer et permet au cycliste de pédaler en douceur, avec style. Il se distingue également par sa chaîne de couleur rouge, propre aux modèles de Martone. Le logo The Citroënist apparaît sur la selle et la barre transversale du cadre (avec le logo Martone) et le logo Citroën Origins, créé pour les cent ans de Citroën en 2019, est centré sur le guidon. Le modèle homme est disponible en deux tailles (52 et 56 cm).

Rider The Citroënist by Martone et Woman Rider The Citroënist by Martone peuvent être achetés en ligne sur l’e-boutique Citroën Lifestyle, pour 950 euros et 980 euros.