CES 2021 – Razer Smart Mask, le masque le plus intelligent du monde

“Razer reconnaît l’incertitude qui plane sur le futur et il était donc de notre devoir d’aider à protéger les membres de notre communauté et de les préparer contre les menaces invisibles”, a déclaré Min-Liang Tan, co-fondateur et CEO de Razer. “Le concept de smart mask du projet Hazel se veut fonctionnel, mais confortable et utile pour interagir avec le monde, tout en conservant une esthétique sociable”.

Depuis le début de la pandémie, Razer a été proactif dans la lutte contre le COVID-19, notamment en convertissant ses usines de fabrication pour produire des masques médicaux certifiés et en faisant don d’un million de masques chirurgicaux aux services de santé en première ligne, dans le cadre de son initiative Razer Health.

Ce Smart Mask multi-usages de Razer répond à l’importance croissante accordée à l’hygiène, à la préparation aux risques imprévus pour la santé, ainsi qu’aux problèmes environnementaux liés à l’utilisation des masques jetables, tout en améliorant les caractéristiques de cette protection individuelle. Ce Smart Mask vise à améliorer le confort pour tous ceux portant quotidiennement un masque, tout en relevant les défis communs en matière d’interaction sociale. Le nouveau fauteuil gaming transformable permet quant à elle une immersion totale grâce à l’haptique, aux graphismes et à son éclairage dans un modèle flexible.

Afin d’aider les consommateurs à se préparer pour ce qui deviendra bientôt la norme, ce concept du masque innove avec une protection respiratoire de qualité médicale N95, utilisant des ventilateurs actifs amovibles et rechargeables, ainsi que des Smart Pods qui régulent le flux d’air pour une respiration optimitale. Ces Smart Pods à haute efficacité de filtration bactérienne (EFB) filtrent au moins 95% des particules en suspension dans l’air et ont une grande résistance aux fluides.

Pour améliorer les interactions sociales, le projet Hazel propose un design clair et transparent afin que les personnes qui vous entourent puissent voir les expressions de votre visage, comme un sourire ou un rire, et également permettre aux malentendants de lire sur les lèvres. Les lumières intérieures s’activent automatiquement dans l’obscurité, ce qui permet aux porteurs de s’exprimer clairement, quelles que soient les conditions d’éclairage.



Puisque les masques peuvent aussi étouffer la voix, une nouvelle technologie Razer VoiceAmp (brevet en instance) utilise un microphone intégré et un amplificateur pour améliorer la portée de la voix de l’utilisateur afin qu’il puisse communiquer clairement tout en restant en sécurité dans les situations sociales.

Pour réduire les déchets créés par les masques jetables, le Smart masque du projet Hazel utilise des ventilateurs à disques remplaçables et rechargeables et peut être désinfecté facilement contre les bactéries et les virus, en le plaçant dans sa boite de chargement rapide sans fil disposant également d’un système de désinfection à lumière UV. Des voyants lumineux indiquent le niveau de charge et, après une charge complète, la longue autonomie de la batterie permet d’utiliser le masque toute la journée.

Ce masque imperméable et résistant aux rayures est aussi solide que durable. Il est fabriqué en plastique recyclable pour réduire considérablement les déchets créés par les masques jetables.

Le Smart Mask doublé de silicone offre un grand confort grâce à un système de refroidissement et de régulation actif de l’air, qui permet d’apporter de l’air frais tout en évacuant le CO2. Avec ses lanières réglables et son joint étanche à l’air, le masque s’ajuste parfaitement à tous et n’obstrue pas la bouche.

Enfin, pour apporter une touche supplémentaire de fun et de style, les utilisateurs peuvent activer deux zones d’éclairage Razer Chroma RGB personnalisables offrant 16,8 millions de couleurs et une série d’effets d’éclairage dynamiques.