CES 2021 : Nos “Most Wanted” Awards

Le plus grand salon high tech au monde n’a pas accueilli une seule personne cette année. Mais il y a tout de même de quoi dire…

Nous avons à peine eu le temps de recycler le sapin de Noël avant que le CES 2021 ne nous dégaine une série d’annonces en ligne passionnantes (et un tas d’absurdités). À vrai dire, bien que cela nous manque désespérément de ne pas être à Las Vegas, pour des raisons évidentes, le monde de la technologie a réussi son show virtuel cette année. Voici donc nos 10 meilleurs gadgets (ou gadgets potentiels) méritant le très convoité Stuff Most Wanted Award.

1. LG QP5 Éclair

Étant donné que nous choisissons la crème du CES 2021, c’est parfait que LG ait choisi un nom de pâtisserie pour son monstre miniature. Ce qui distingue cette barre de son des autres, c’est que deux de ses cinq pilotes se déclenchent vers le haut, ce qui signifie qu’il prend en charge toute la supercherie audio basée sur la hauteur de Dolby Atmos et DTS: X. Une configuration de canaux 3.1.2 et une puissance de 320 watts, voilà un exploit assez étonnant pour quelque chose de si petit.

2. Lenovo Yoga AIO 7

Nous nous sommes vaguement moqués (mais vaguement) du Sero, le téléviseur vertical de Samsung pour la génération Y, l’année dernière,. Mais l’idée de Lenovo d’utiliser un concept similaire sur un ordinateur de bureau a du sens, que vous soyez un fanatique de TikTok, allergique au défilement, ou que vous vous retrouviez régulièrement à naviguer dans des feuilles de calcul très, très longues. Le tout-en-un Yoga AIO 7 ne lésine pas non plus sur les caractéristiques. L’écran 4K rotatif est évidemment la pièce maîtresse, mais il existe également un processeur mobile AMD haut de gamme et des graphiques Nvidia

3. LG Display OLED 42 pouces

Comme le veut la tradition, LG a fait beaucoup d’annonces télévisées au CES, et aussi excités que nous le sommes par QNED Mini LED (oui, vous avez bien lu), c’est le 42 pouces OLED que nous préférons. Pendant des années, les meilleures télé ont tout simplement été trop grandes pour beaucoup de chambres et de petits salons, mais l’arrivée d’une dalle LG de 48 pouces l’année dernière a montré que les choses évoluent. Cette année, elle est encore plus petite. Bientôt, tout le monde pourra profiter des couleurs vives et des noirs plus profonds que vous obtenez lorsque vous regardez du contenu sur un OLED.

4. Asus ROG Flow X13

Le CES est toujours important pour les ordinateurs portables de jeu, et l’absence totale de personnes à l’événement virtuel de 2021 n’a changé cela. Celui qui a le plus retenu notre attention était le ROG Flow X13 d’ASUS, même si l’une de ses plus grandes forces est qu’il n’est pas particulièrement accrocheur. Ce 13 pouces assez élégant semble sans doute plus professionnel que Battlefield, mais il est définitivement là quand il s’agit de passer un bon moment. D’une part, cet ultra-portable est également convertible, avec sa charnière à 360° vous permettant de le basculer en mode tente lorsque vous souhaitez regarder un film. Vous pouvez choisir entre un écran FHD 120 Hz et un panneau 4K 60 Hz. Mais la fonctionnalité la plus intéressante est son module complémentaire eGPU en option, qui vous offre une mise à niveau graphique importante sur la GTX 1650 intégrée. Léger et portable en cas de besoin, mais capable de se transformer en un PC de jeu de bureau rival en un instant, vous obtenez le meilleur des deux mondes.

5. Lunettes réglables Voy

Lunettes intelligentes du 3e type, et surprise du CES, les caractéristiques de cette Voy’s Tunable peuvent être ajustées à différentes forces pour s’adapter à votre prescription et à votre utilisation, que ce soit pour le travail sur ordinateur, la lecture ou la conduite. Chaque paire offre également une protection contre la lumière bleue et les UV. Disponible en différentes couleurs – dont en écaille de tortue – les prix commenceraient à 79 $ : très raisonnable.

6. LG Rollable

L’obsession de la technologie polymorphe ne fait que croître avec chaque CES. Après le lancement réussi des téléviseurs enroulables de LG, ainsi que l’annonce du dernier téléviseur Rollable R1, cette version de poche est extrêmement séduisante. La vidéo teaser présentée par LG montrait un smartphone avec un écran qui s’étend pour créer un appareil de la taille d’une tablette. L’écran presque sans lunette s’étend de manière transparente entre ces formes et il est tout simplement hypnotique. Nous savons qu’il sera disponible à un moment donné cette année, à un prix élevé. Mais nous attendons avec impatience que d’autres caractéristiques soient révélées.

7. Gardyn

L’une des rares bonnes choses à sortir de cette pandémie est une renaissance de tout ce qui est vert. Les jardineries n’ont jamais eu autant de temps d’antenne et les millénials aspirent maintenant à vivre comme Tom et Babrbara dans The Good Life. Cet appareil de jardinage intelligent d’intérieur, Gardyn, ajoute une pause rafraîchissante à tous les écrans. C’est une jardinière verticale (150 cm de haut) qui ne nécessite même pas de terre, mais utilise plutôt des «yCubes» qui contiennent tous les ingrédients nécessaires pour des légumes sains. L’appareil se connecte à une app qui utilise l’IA pour détecter si votre salade a besoin de plus d’eau ou de lumière. Il sera expédié à partir de février et nous pensons que les murs de laitue sont aussi un décor élégant.

8. Samsung Bot Handy

Le concept de robot de Samsung prétend faire à peu près tout. Si vous aimez l’idée d’un majordome IA physique vous versant un grand verre après le trajet ardu de l’étude au salon, ou ramassant le linge sale accumulé pendant une semaine intense… ohhh, c’est pourquoi ils l’ont appelé…

9. Sony SRS-RA5000

Les enceintes SRS-RA5000 et SRS-RA3000 peuvent fournir un son à 360 degrés. Ils disposent de trois haut-parleurs ascendants (qui ressemblent à un trio de mini-tambours), de trois haut-parleurs latéraux et d’un caisson – et est certifié Hi-Res. Il peut être calibré en fonction de votre pièce pour obtenir le meilleur son spatial, et la musique non prise en charge par le format 360 Reality Audio peut être mise à l’échelle pour lui donner un effet sonore plus surround. 360 Reality Audio prend désormais également en charge le streaming vidéo, l’idée étant que vous puissiez recréer le sentiment d’être à un concert en direct. Ce que l’on n’est pas prêt de refaire…

10. Services de streaming de jeux sur les téléviseurs LG

Le streaming de jeux est-il définitivement l’avenir ? Cela dépend de la personne à qui vous demandez, mais disons simplement que Google Stadia n’a pas jusqu’à présent présenté d’argument irrésistible pour ce nouveau monde courageux. À en juger par la conférence de presse CES de LG, cependant, il est bien trop tôt pour jeter le streaming gaming à la poubelle. Tous les téléviseurs intelligents LG 2021 intègreront Stadia à webOS à partir du second semestre de l’année, ce qui signifie que ceux qui s’inscriront à Stadia Pro pourront jouer à certains des plus grands titres de nouvelle génération jusqu’à 4K à 60 im/s avec 5.1. son surround. Aucune console requise et aucun matériel supplémentaire. A cela s’ajoute même la prise en charge du service GeForce Now de Nvidia.