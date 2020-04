Canon EOS R5 : vidéo Raw 8K et nouveau système de stabilisation

“Le mois dernier, nous avons annoncé des caractéristiques confirmant qu’avec l’EOS R5 nous étions parvenus à réussir ‘l’impossible’, a expliqué Richard Shepherd, Pro Product Marketing Senior Manager chez Canon. Aujourd’hui, nous franchissons une nouvelle étape en démontrant que nous allons surprendre le marché et démontrer notre potentiel inégalé en dévoilant que cet appareil photo va offrir des possibilités d’enregistrement vidéo jamais vues sur aucun autre modèle d’appareil hybride. Avec sa capacité à enregistrer dans les formats et codecs standards de l’industrie du cinéma, l’EOS R5 est l’appareil photo idéal pour de nombreuses productions, mais il peut également être compatible avec les flux de production vidéo professionnelle.”

Le système AF CMOS Dual Pixel Canon sera disponible en vidéo 8K et 4K

Ce Canon EOS R5 peut filmer des images 8K jusqu’à 120 images par seconde et les nouvelles caractéristiques annoncées ouvrent de nouvelles perspectives pour un reflex numérique le rendant adapté aux flux de production vidéo professionnels. Une fonctionnalité qui répond à l’une des plus importantes critiques adressées à son prédécesseur, l’EOS R, qui ne proposait que de la vidéo 4K malgré son prix.

Cet engin embarque également un obturateur électronique 20 im/s, un obturateur mécanique 12 im/s et un stabilisateur d’image mécanique IBIS 5 axes intégré au boîtier, avec possibilité de combiner les effets du stabilisateur de l’objectif à celles du boîtier. L’EOS R5 repousse ainsi les limites de la stabilisation actuelle, en intégrant dans le boîtier un nouveau système de stabilisation d’image développé par Canon, qui fonctionne en combinaison avec le système de stabilisation de l’objectif.

L’EOS R5 proposera un mode AF avancé animaux (reconnaissance des chiens, des chats, et des oiseaux). Il proposera aussi des cadences de prises de vue impressionnantes de 12 im./sec en obturation mécanique et de 20 im./sec en obturation électronique.

A noter la présence sur cet appareil de deux logements pour cartes mémoire, un CFexpress et un SD UHS-II. Enfin, la diffusion des photos et des vidéos étant devenue aussi importante que leur acquisition, l’EOS R5 permettra le transfert automatique de fichiers images de l’appareil vers la plateforme cloud image.canon.