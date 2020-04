Boursorama Banque compatible avec les paiements mobiles via Fitbit Pay

Fitbit annonce que Fitbit Pay, sa solution de paiement mobile, est désormais compatible avec Boursorama Banque. Elle devient ainsi la première banque française à donner à ses clients titulaires de carte Visa un accès aux appareils connectés prenant en charge Fitbit Pay. De quoi aller faire ses courses ou un achat (avec son attestation) même en ayant oublié sa carte de crédit chez soi…

“Tous les clients de Boursorama Banque peuvent désormais acheter une bouteille d’eau en faisant du jogging sans avoir une carte ou un téléphone sur eux », explique Benoît Grisoni, directeur général de Boursorama. “Ils peuvent choisir la solution de paiement la plus appropriée en fonction de ce qu’ils font et effectuer des achats entièrement sécurisés en toute simplicité.” Pour Romain Boisson, directeur général de Visa France, eplus de 60 % des Français ont utilisé des portefeuilles numériques, des services en ligne de carte de crédit préenregistrée (carte enregistrée) ou des montres connectées Fitbit Ionic, Versa et Versa 2, bracelets connectés Charge 3 Édition Spéciale et Charge 4.”

Pour les clients qui ne sont pas encore équipés de montres ou de bracelets connectés Fitbit permettant d’effectuer des paiements, la banque propose des remises exclusives via sa boutique en ligne Boursoshop. Les montres connectées et bracelets d’activité Fitbit permettent d’effectuer des paiements sans contact, si ces appareils proposent les fonctionnalités Fitbit Pay, sans devoir recourir à une carte ou un téléphone pour finaliser leurs achats. Cela est notamment le cas de Charge 4, le dernier bracelet connecté de Fitbit qui sera disponible à partir de ce mercredi 15 avril 2020.

La liste des banques et partenaires prenant en charge Fitbit Pay est accessible via www.fitbit.com/fr/fitbit-pay/banks