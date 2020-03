Beats annonce officiellement les Powerbeats les moins chers à ce jour

Moins chers, mais plus durables… Bon, le moment n’est sans doute pas le mieux choisi pour sortir un produit, mais les Beats Powerbeats 4 sont là. Sauf qu’ils ne s’appellent pas comme ça. Beats a décidé d’abandonner le système numérique à la suite de ses Powerbeats 3, mais ces (juste) Powerbeats sont à la hauteur de leur prédécesseur à tous égards.



La durée de vie de la batterie a été augmentée de 13 à 15 heures, et cinq minutes de recharge vous donnent 1 heure d’écoute grâce à la technologie Fast Fuel. ils ont la même résistance à la sueur et à l’eau IPX4 que le Powerbeats Pro, et devraient également proposer le même son. On retrouve des commandes de lecture sur les écouteurs, mais les (juste) Powerbeats sont alimentés par la puce H1 d’Apple, permettant d’utiliser Siri en mode mains libres et un appariement plus rapide entre tous les appareils iCloud.

Les deux écouteurs sont connectées par un seul câble, qui passe derrière vos oreilles au lieu d’être devant elles, comme auparavant. Disponibles en noir, blanc et rouge avec quatre tailles d’embouts pour le meilleur ajustement, les Powerbeats à (seulement) 149,95 € seront disponibles en magasin (fermés, et on vous rappelle que vous êtes de toutes façons confinés) et (surtout) en ligne sur Apple.com ce mercredi 18 Mars en France.