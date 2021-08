Apple s’offre service de streaming de musique classique Primephonic

Apple a annoncé l’acquisition de Primephonic, service de streaming de musique classique offrant une expérience d’écoute exceptionnelle, avec des fonctionnalités de recherche et de navigation optimisées pour le classique, une qualité audio supérieure, des recommandations manuelles d’experts et des informations détaillés sur les enregistrements et le répertoire.

Avec l’intégration de Primephonic, les abonnés Apple Music profiteront d’une expérience de la musique classique nettement enrichie, à commencer par l’accès aux playlists Primephonic et à des contenus audio exclusifs. Dans les prochains mois, les amateurs de musique classique bénéficieront sur Apple Music d’une expérience dédiée avec les meilleures fonctionnalités de Primephonic, notamment une navigation améliorée et un moteur de recherche qui permet de faire une recherche par compositeur et par répertoire, un affichage détaillé des métadonnées propres à la musique classique, ainsi que de nouveaux avantages et fonctionnalités.

« Nous aimons et respectons profondément la musique classique, et Primephonic est devenu un incontournable pour les amateurs du genre » a déclaré Oliver Schusser, Apple’s vice president of Apple Music and Beats. « Ensemble, nous allons proposer de nouvelles fonctionnalités spécifiques à la musique classique sur Apple Music, et dans un avenir proche, nous offrirons une expérience dédiée qui sera réellement la meilleure au monde. »

« Apporter le meilleur de Primephonic aux abonnés Apple Music est une avancée formidable pour l’industrie de la musique classique », souligne Thomas Steffens, cofondateur et PDG de Primephonic. « Les artistes adorent le service Primephonic et apprécient ce que nous avons accompli dans le domaine de la musique classique, et maintenant nous avons la possibilité de nous associer à Apple pour offrir la meilleure expérience possible à des millions de mélomanes. C’est l’opportunité de rendre la musique classique accessible au grand public et de connecter une nouvelle génération de musiciens avec le public de demain. »

La plateforme Primephonic ne propose plus de nouveaux abonnements et sera mis hors ligne à compter du 7 septembre. Apple Music prévoit de lancer l’année prochaine une application dédiée à la musique classique, combinant l’interface utilisateur classique de Primephonic, tant appréciée par les abonnés, avec des fonctionnalités supplémentaires. En attendant, les personnes abonnées à Primephonic bénéficieront d’un abonnement gratuit de six mois à Apple Music, qui leur donnera accès à des centaines de milliers d’albums de musique classique, tous en format Lossless et qualité High-Res, ainsi qu’à des centaines de références classique en Audio Spatial, avec de nouveaux albums ajoutés régulièrement.