Apple lance (enfin) ses trackers Airtags

Ah, ce moment on l’on réalise que l’on a perdu son téléphone.. Apple a déjà tenté de soulager les utilisateurs d’iPhone en introduisant l’application Find My iPhone. Maintenant, cette application s’appelle simplement Find My, et c’est le même vaste réseau qui va être exploité par les AirTags, les nouveaux trackers d’Apple que vous pouvez attacher aux sacs, aux clés et à d’autres choses non téléphoniques que vous n’avez certainement pas envie de perdre.



Ces tags légers en acier inoxydable ont un indice de résistance à l’eau et à la poussière IP67 et un haut-parleur intégré, tout comme les trackers Tile que nous utilisons depuis des années. Comme tout accessoire Apple moderne, connecter l’AirTag à votre compte Apple est aussi simple que de le tenir près de votre iPhone, et une fois configuré, il apparaîtra dans un nouvel onglet Éléments de l’application Localiser.

Lorsque vous êtes à portée Bluetooth, vous pouvez utiliser votre téléphone pour diffuser un son à partir de l’AirTag afin de vous aider à trouver ce à quoi il est connecté. Lorsque cette plage est dépassée, le réseau Find My – qui, selon Apple, approche maintenant d’un milliard d’appareils – vous aide à le localiser. Les AirTags peuvent être personnalisés avec du texte et des emojis (pourquoi pas), et un certain nombre d’accessoires, des boucles aux porte-clés, en ligne et dans l’Apple Store. Ils seront disponibles à l’achat à partir du 23 avril, et existent même en version Hermès, en cuir élégant.