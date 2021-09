Amazon Astro est un robot autonome pour la maison – et il arrive cette année

Le premier robot d’Amazon sera là plus tôt que vous ne le pensez…

Après quatre ans de travail, Amazon a dévoilé son propre robot autonome pour la maison appelé Astro.. Il dispose d’une caméra périscope et rassemble tout un tas de technologies. L’engin possède un écran qui montre ses yeux pour la communication non verbale et ressemble à un Echo Show 10 avec de grandes roues façon aspirateur.

Ce n’est pas une chimère – Amazon ouvre une liste d’attente pour l’appareil aujourd’hui aux États-Unis et cela coûtera 999 $. La société a clairement de grands projets dans ce domaine, déclarant lors de l’annonce de son produit : “c’est notre premier robot, pas notre dernier robot”.

Le responsable des appareils d’Amazon, Dave Limp, a déclaré : “Nous avons tiré parti de l’IA de nombreuses manières, notamment en utilisant l’apprentissage neuronal profond pour cartographier les points d’ancrage dans toute la maison et en créant de nouveaux algorithmes constamment actualisés. Lorsque nous avons lancé ce projet, j’étais convaincu que la navigation autonome dans la maison était un problème informatique. Quatre ans plus tard, j’avoue que j’avais vraiment sous-estimé le défi.”

«Chaque jour, la vie est désordonnée, les plans d’étage varient, les meubles se présentent sous différentes formes et tailles. Les animaux de compagnie se déplacent et les gens déposent constamment des baskets et des sacs qui peuvent bloquer le chemin d’Astros. Et contrairement aux routes, votre maison n’a pas de lignes ou de monticules qui facilitent la navigation.

Amazon a fourni quelques exemples d’utilisation du robot. Le premier est la sécurité de la maison, qui vous permet de surveiller votre maison à distance. As-tu laissé le four allumé ? Le chien est en haut ? L’avertisseur de fumée se déclenche-t-il ? Il fonctionnera avec le nouveau service d’abonnement encore plus premium de Ring, Ring Protect Pro, pour patrouiller votre maison et vous alerter lorsque quelque chose ne va pas.

Un autre exemple est la surveillance de vos proches, en particulier de la génération plus âgée. Le robot peut les localiser chez eux et vous permettre de leur parler là où ils se trouvent plutôt que de devoir se déplacer vers le téléphone.

Et, bien sûr, Astro vous apporte Alexa – il peut vous localiser pour envoyer des rappels ou vous avertir d’un appel entrant. L’appareil est conçu pour distribuer là où il pense qu’il sera le plus utile. Il peut également détecter ce qui l’entoure et éviter les collisions, comme avec un animal de compagnie qui passe à toute vitesse. Vous pouvez l’empêcher d’aller dans les zones de votre maison où vous ne le souhaitez pas et comme avec les autres appareils Alexa, vous pouvez désactiver le microphone ou fermer la caméra.