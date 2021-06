Adoptez une plancha pour l’été

Si les confinements nous ont bien appris quelques choses, c’est le plaisir de cuisiner à la maison et de tester de nouvelles recettes ! Pour multiplier les saveurs et continuer à s’amuser, pourquoi ne pas se laisser tenter par la plancha cet été ? Depuis quelques années, la plancha s’est démocratisée au détriment du barbecue.Très facile d’utilisation, elle permet de cuisiner une panoplie d’aliments : grillades, œufs au plat et même des crêpes et des fruits caramélisés pour le dessert ! ENO, le fabricant français de planchas et spécialiste de l’émaillage, propose des gammes de planchas électriques et au gaz qui raviront les amateurs de cuisine savoureuse, saine, créative et rapide !

Plus besoin de patienter des heures pour enclencher la braise, grâce à ses brûleurs puissants la plaque en fonte de la plancha ENO chauffe en quelques minutes. Lors de la cuisson, la plancha n’émet pas de fumées désagréables, tout le monde se retrouve autour d’elle pour un moment convivial ! A l’instar du barbecue qui isole le chargé des cuissons du reste des convives, la plancha réunit et tout le monde peut mettre la main à la pâte ! Pour enchaîner les cuissons, il suffit simplement de chauffer la plaque au maximum, de gratter les résidus avec une spatule et d’essuyer avec un chiffon absorbant.

Fabrication française et longue durée de vie

ENO attache une vive importance à la fabrication française des planchas : la fonte est coulée en Alsace puis l’émaillage, la découpe, le formage et l’assemblage se font dans leur atelier à Niort, dans les Deux-Sèvres. Pour garantir aux consommateurs la fabrication française de ses planchas, ENO est certifiée Origine France Garantie, l’unique certification qui atteste l’origine française d’un produit. Depuis la reprise de l’entreprise en 2003 par Laurent Colas et Antoine Thomas, ENO s’est engagée dans une démarche écoresponsable pour offrir une utilisation durable à ses planchas.

Les planchas ENO sont produites pour perdurer dans le temps grâce à :

• L’utilisation de matériaux robustes et 100% recyclables tels que la fonte d’acier, l’inox, l’aluminium, le laiton et le cuivre ;

• La garantie à vie des plaques en fonte qui peuvent être ré-émaillées dans leur atelier à Niort ;

• La garantie 10 ans des brûleurs ;

• Leur facilité de démontage qui permet de les réparer rapidement.

Une cuisine saine et créative

De la traditionnelle brochette, aux crustacés en passant par les œufs et les pancakes pour le goûter… la plancha offre des possibilités de recettes infinies grâce à sa surface lisse et le réglage précis des températures. Le savoir-faire de l’émaillage multicouches d’ENO permet aux aliments d’être saisis parfaitement sur la plaque sans ajout de matière grasse et sans contact direct avec la flamme. Ils conservent leurs saveurs mais aussi leurs vitamines et minéraux. Les graisses sont évacuées sans brûler, éliminant ainsi les risques cancérigènes liés aux substances produites par les fumées et la carbonisation.

Contrairement à une cuisson au barbecue qui peut être irrégulière, la cuisson sur la plaque en fonte épaisse de ENO est uniforme grâce à une excellente répartition de la chaleur. De plus, le régulateur de températures, de 80° à 360°, permet des cuissons modulables et précises. Les aliments peuvent être cuits à feu doux ou saisis à haute température selon les envies. Cuits dans leur jus, ils gardent leur moelleux tout en en développant une croute : ils se caramélisent sans que leur goût ne soit dénaturé. La grande surface de cuisson des planchas ENO permet de cuire plusieurs types d’aliments en même temps, même les plus fragiles tels que les fruits de mer.