Teufel présente le Studio 5X, sa première enceinte de studio

Le STUDIO 5X est la première enceinte de studio signé Teufel. Il marque l’entrée du spécialiste berlinois de l’audio sur le marché professionnel.

Conçu pour les producteurs de musique et les ingénieurs du son, ce système compact à trois voies associe une architecture coaxiale à une restitution sonore analytique, fidèle et d’une remarquable transparence. Avec le STUDIO 5X, Teufel dévoile sa toute première enceinte de monitoring. La marque enrichit ainsi son catalogue d’un outil d’écoute spécialement conçu pour les professionnels du son. Cette enceinte active associe un haut-parleur de grave de 13 cm à longue excursion à un ensemble médium-aigu coaxial, formant une véritable architecture à trois voies. Elle offre une localisation extrêmement précise des éléments du mixage, une restitution fidèle des transitoires et une réponse en fréquence linéaire de 37 Hz à 24 kHz (-10 dB). En complément du modèle filaire, la version STUDIO 5X BT est proposée dans une version intégrant un connectivité Bluetooth. Elle permet de diffuser facilement des contenus audio depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur portable, directement dans le studio, pour une flexibilité accrue au quotidien.

Le STUDIO 5X est proposé en version standard au prix de 499.99 € la paire, ainsi qu’en version STUDIO 5X BT avec Bluetooth intégré ICI au prix de 549.99 € la paire.