Zero SR/F et SR/S : on a testé l’avenir de la moto électrique

On les a testées, et on a été bluffés. Un confort à dévorer les kilomètres, une puissance brute à vous arracher les bras et… tout cela dans le plus grand silence, hormis le bruit signature imaginé pour ces motos Zero.

On nous rebat les oreilles avec Tesla, qui explose d’ailleurs les ventes dans l’Hexagone. Mais les dernières nées de Zero, à la fois puissantes, performantes et polyvalentes, représente ce qui se fait de meilleur en termes de moto électrique. Une association sans précédent de puissance, de contrôle et de connectivité…

La nouvelle SR/F est équipée du système d’exploitation Cypher III de Zero Motorcycles et du contrôle de stabilité MSC (Motorcycle Stability Control) de Bosch, ce qui en fait la première moto totalement “intelligente” au monde. Cypher III, une application de nouvelle génération, et un tableau de bord personnalisable de Zero Motorcycles, permettent la communication de données entre le pilote et sa machine à tout moment, où que ce soit. Avec 259 km d’autonomie en ville et 159 km sur autoroute pour une vitesse de pointe à 200 km/h, la Zero SR/F est disponible à partir de 20 970 €.

Quant à la SR/S, elle propose un carénage complet au design élégant et une ergonomie revisitée, pour encore plus de confort et de fonctionnalité. L’expérience de conduite prend tout son sens avec une main sur la poignée d’accélération. Vous mettez les gaz, et vous rentrez dans une nouvelle époque, celle des motos de lumière du célèbre film Tron, un futur proche tout simplement bluffant. Avec son design inspiré de l’aérospatiale, la SR/S est contenue dans un carénage définitivement aérodynamique.

Derrière ce carénage se cache une amélioration de 13% de l’efficacité et de la portée de la SR/S en comparaison à celle de sa grande sœur, la SR/F. Mais également une moto toujours plus intelligente, puisque la SR/S embarque le système d’exploitation Cypher III qui, en plus d’améliorer les performances de la moto, permet un suivi des données en direct ou à distance.