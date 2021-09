Yamaha reçoit le prix EISA 2021 pour le RX-V6A dans la catégorie “Home Theatre Receiver”

Yamaha vient d’être récompensé dans la catégorie « Home Theatre Receiver » pour son Ampli-tuner Audio/Vidéo RX-V6A, pour l’année 2021-2022 par le jury EISA.

Ce RX-V6A est un concentré de technologie sur 7.2 canaux, équipé des décodages Dolby Atmos, DTS-X ainsi que l’Atmos virtuel et d’une connectivité de pointe avec des entrées HDMI 2.1. Ses capacités de décodage d’une grande précision vont ravir les passionnés les plus exigeants de même sa nouvelle technologie d’amplification à taux de balayage élevé directement héritée du fameux ampli de puissance 11 canaux MX-A5200. Pour Olivier Abraham, Spécialiste Produits de la Division Home Audio de Yamaha Music Europe pour la France, « Nous sommes extrêmement honorés de recevoir ce prix de la part de l’EISA. Le RX-V6A prouve la continuité de l’engagement de Yamaha dans le secteur du Home Cinéma conventionnel malgré la baisse de ce marché au profit des barres de son. La gamme d’ampli-tuner Audio vidéo Yamaha combine la supériorité technologique et la possibilité de connecter les enceintes surrounds droite et gauche en sans fils afin de simplifier l’intégration des ensembles 5.1 chez les particuliers. Enfin les consommateurs peuvent profiter pleinement de leurs enceintes traditionnelles avec des colonnes et une vraie enceinte centrale en liaison filaire sans être obligé de tirer ces mêmes câbles HP pour les surrounds droite et gauche grâce à la technologie MusicCast Surround »