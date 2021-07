Xiaomi, s’associe à Marvel Studios pour le lancement de Black Widow au cinéma en France le 7 juillet prochain.

Xiaomi lancera une campagne de marketing multicanal co-brandée célébrant le nouveau film et présentant les principales caractéristiques du smartphone phare Mi 11. La campagne, développée par Xiaomi en collaboration avec Marvel Studios, présentera du contenu créatif OOH, numérique et sur les réseaux sociaux dans sept pays européens avant le lancement officiel de Black Widow de Marvel Studios en juillet.

Inspiré par la super héroïne du film, le partenariat honore la façon dont la puissante, intelligente et élégante série Xiaomi Mi 11 apporte tout le potentiel cinématographique à ses utilisateurs avec certaines des spécifications les plus impressionnantes du marché. Pierre-Alain Houard, Directeur Marketing Xiaomi France commente : « Marvel Studios a diverti des millions de cinéphiles avec la diversité et la profondeur de l’univers cinématographique Marvel. Les caractéristiques de la série Mi 11 correspondent parfaitement aux traits du personnage de Natasha Romanoff, ce qui en fait un match marketing parfait pour divertir. »

Les fans de Black Widow peuvent découvrir la série Mi 11, qui surpassera à coup sûr n’importe quel rival. Véritablement haut de gamme, l’appareil offre des fonctionnalités révolutionnaires, dont notamment un chipset Qualcomm Snapdragon 888, une triple caméra arrière de 108 MP, un son cinématique et une charge sans fil de 50W. Le bloc optique arrière de la série Mi 11 est équipé de la célèbre caméra 108 MP, d’une caméra ultra grand-angle 3 MP et d’un objectif télémacro 5 MP ainsi que d’un mode nuit amélioré et de nombreuses options faisant de la gamme Mi 11 le studio de poche ultime.