Xiaomi présente le Mi 4K Laser Projector 150

Le 2 novembre prochain, Xiaomi lance son projecteur laser Mi 4K Laser Projector 150’’ en France. Avec un design haut de gamme, compact et facile d’installation, le projecteur laser Mi 4K Laser Projector 150’ offre aux spectateurs une immersion complète grâce à un écran de 150 pouces et une résolution d’image 4K UHD. Son ultra courte focale de 0.233:1 permet à ses utilisateurs de profiter de divertissements à tout moment de la journée et n’importe où, en plaçant simplement l’appareil face à un mur.

Ce tout nouveau produit Xiaomi contient la technologie cinéma standard ALPD 3.0 qui permet d’avoir une large gamme de couleurs, une reproduction des couleurs élevée, une luminosité maximale allant jusqu’à 1600 lumens ANSI et un rapport de contraste natif de 3000:1. Pour compléter l’expérience immersive, le Mi 4K Laser Projector 150’’ utilise un système de haut-parleur double fréquence de 30W et un système double fréquence avec prise en charge du décodage Dolby et DTS-HD. De plus, le projecteur Mi 4K Laser Projector 150’’ est doté d’Android TV 9.0 et de l’Assistant Google. Les utilisateurs peuvent activer la commande vocale en cliquant sur le bouton dédié de la télécommande.

Le Mi 4K Laser Projector 150’’ est dès à présent disponible chez La Fnac avec un prix de lancement de 1999€ au lieu de 2499 € jusqu’au 16 novembre 2020 inclus.