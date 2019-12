Xiaomi Mi Laser Projector, le cinéma tout-en-un design

On connait Xiaomi pour bien des choses à prix sage et aux fiches techniques de compétition, à commencer par ses smartphones. La grande petite marque qui monte a même pris ses quartiers sur les Champs-Elysées, excusez du peu.

Mais elle produit tellement de choses que parfois, on peut passer à côté d’une pépite. Comme ce superbe Mi Laser Projector, capable de projet une image de 80 à 150 pouces, un vidéoprojecteur dont la spécificité est sa distance de projection ultra-courte, avec un montage mural possible. En Full HD, il peut être posé à seulement 50 cm du mur, avec une durée de vie de 20 000 heures. Un vrai cinéma chez vous !



Avec un rapport de contraste élevé de 3000:1 et 1500 lumens, aucun souci pour l’installer dans une pièce tout sauf obscure. Android TV 8.1 lui permet de fonctionner avec Google Assistant. Son capteur de proximité permet de détecter les mouvements près de l’objectif pour ne pas blesser les yeux. Sa télécommande Bluetooth permet de contrôlee l’appareil à partir de n’importe quel endroit de la pièce. Les assistants à commande vocale peuvent trouver rapidement des programmes ou offrir d’autres expériences de visionnage interactif. A cela s’ajoute, cinéma tout-en un-oblige, de enceintes haute fidélité intégrées. Le tout pour seulement 6,9 kg, qui dit mieux ?

C’est aussi une excellente occasion de ne plus gâcher la déco de son salon avec un écran plat géant envahissant, surtout éteint. Ce projecteur laser à focale ultra-courte a qui plus est remporté le Japan’s 2017 Good Design Award, l’iF Design Award, le Red Dot Award et l’IDEA Award, les quatre prix majeurs du design mondial.

Xiaomi Mi Laser projector, 1899 €