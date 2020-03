Xiaomi Black Shark 3 Pro, nouveau roi des smartphones gaming ?

On pourrait légitimement penser que presque tous les téléphones existants sont des smartphones gamins. Mais les vrais sont plus que proches des consoles portables dédiées. Ce qui nous amène au Black Shark 3 Pro, un téléphone doté de déclencheurs contextuels personnalisables. Ce bébé intègre un écran Amoled 2K 7.1 pouces en définition QHD+, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, système de refroidissement liquide, antenne 5G, 256 Go de stockage et Snapdragon 865 sous le capot. Vous obtenez également un triple capteur photo, composé d’un appareil photo principal 64 MP, d’un module grand angle 13 MP et d’un appareil photo 5 MP pour le bokeh. A cela s’ajoute un mode nuit.

La batterie de 5000 mAh est censée se recharger en seulement 12 minutes, et il y a même une prise jack 3,5 mm pour votre casque gaming préféré. A noter que les tranches de ce Black Shark intègrent des touches physiques afin de faciliter plus encore le jeu sur mobile. Si une dalle FHD + de 6,67 pouces et une batterie 4 720 mAh suffisent à votre bonheur, vous pouvez plutôt opter pour un Black Shark 3 non Pro. En tout cas quand ces deux smartphones arriveront de Chine.