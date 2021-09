XGIMI présente son nouveau vidéoprojecteur miniature Smart LED Elfin

Le nouveau vidéoprojecteur ultra-portable Elfin permet de créer une ambiance cinéma n’importe où. Elégant, design et portable, c’est une solution tout-en-un, connectée et intelligente, pour profiter le plus simplement d’une très grande image. Ce XGIMI Eflin Smart LED est disponible à 649 € sur Amazon ou sur le site Web de XGIMI.

Cet Elfin bénéficie d’un nouveau châssis à l’horizontal totalement repensé, facile à loger très facilement dans une sacoche et même un sac à main. Son optique est protégée par un clapet, donc aucun risque de l’endommager. XGIMI a apporté une attention toute particulière à la conception de Elfin pour le rendre ultra mince (5 cm). Ses bords arrondis et la couleur du châssis en font un bel objet qui trouve sa place partout. Pour le déplacer de pièce en pièce et de maison en maison, Elfin est aussi particulièrement léger (900 g). Il se pose ainsi sur une étagère, une table de nuit, un bureau, une table basse, bref partout où vous pourriez poser un simple livre.

Ce projecteur est doté de la technologie exclusive de correction de distorsion trapézoïdale et de mise au point automatique de XGIMI. Grâce à la technologie intelligente de correction d’image, Elfin peut instantanément optimiser la taille de l’écran et éviter les obstacles tels que les prises de courant et les cadres, réduisant ainsi les problèmes liés à la mise en place d’un vidéoprojecteur.

Elfin est capable de projeter des images Full-HD de grande dimension (jusque 200 pouces) tandis que les haut-parleurs Harman Kardon intégrés délivrent une expérience sonore dynamique et précise. Il sera le compagnon idéal des consoles de jeux vidéo et simplement parfait pour diffuser des films et séries directement à partir de l’interface Android TV 10.0, tout cela sans fil grâce à sa connexion Wi-Fi.

Il projette une image lumineuse grâce à la technologie LED capable de délivrer jusque 800 Lumens pendant 30 000 heures, soit des années d’utilisation sans changer la lampe. Pour la partie sonore, les haut-parleurs intégrés Harman Kardon (2×3 Watts) ont été spécialement conçus pour l’Elfin. Ils offrent des basses toniques et une large scène sonore, parfait pour regarder des films, jouer à des jeux vidéo ou diffuser du contenu depuis Internet. La compatibilité DTS Studio et Dolby Audio est bien sûr assurée.