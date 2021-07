XGIMI Horizon Pro, le home cinéma 4K HDR à emporter

Partout, simplement et en quelques secondes, projetez une image géante grâce à la gamme innovante de vidéoprojecteurs XGIMI.

Grâce à la technologie LED, ces projecteurs se mettent en route quasi instantanément, sont ultra-compacts et ne requièrent aucun entretien. Tous les vidéoprojecteurs XGIMI s’installent en quelques secondes et permettent de profiter d’une très grande image. Il suffit de brancher le projecteur à une prise de courant et il s’occupe du reste. La mise au point est automatique, et si vous projetez une image sur un mur blanc, il sait éviter les obstacles pour redimensionner l’image projetée. Si vous utilisez un écran de projection, oubliez le fastidieux alignement, c’est une fois de plus automatique, tout comme la correction de la distorsion trapézoïdale. Il ne vous reste plus qu’à choisir la source et c’est parti.

L’Horizon Pro est un vidéoprojecteur home cinéma 4K HDR polyvalent et facile à utiliser qui ne pèse que 2,9 kilos et n’est pas plus grand qu’une boîte à chaussures. Avec son design métallique particulièrement élégant, sa luminosité élevée (2 200 Lumens Ansi) permet de ne pas obscurcir complètement la pièce et de projeter en toute sérénité du sport et du jeu vidéo, avec un d’un mode spécial pour un temps de latence le plus bas possible.

L’Horizon Pro a été conçu pour une utilisation sans restriction au quotidien puisque sa lampe LED permet de l’utiliser 4 heures par jour pendant 10 ans, soit 25 000 heures, tout en consommant un tiers de l’énergie que nécessite un téléviseur. Il est aussi très silencieux puisque son niveau de bruit n’excède pas les 30 db en utilisation. Il peut aussi se connecter en HDMI à n’importe quelle autre source et dispose d’une prise USB. Enfin, l’Horizon Pro évite la fatigue oculaire de l’éclairage bleu des écrans traditionnels.

L’Horizon Pro est disponible à 1699 euros directement sur le shop XGIMI ou sur Amazon