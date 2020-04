Withings se mobilise contre le COVID-19

Depuis dix ans, Withings a développé une expertise dans la mesure et la collecte de données physiologiques à distance, grâce à ses objets de santé connectée. Ces outils portés quotidiennement en France et aux quatre coins du monde, ainsi que les données anonymisées recueillies sont aussi au service de la communauté. Ensemble, Withings souhaite aider à l’effort de connaissance médicale et de soutien des professionnels de santé – dans un cadre de crise sanitaire où il faut pouvoir supporter ceux qui donnent le soin à des dizaines de milliers de personnes.

Withings détaille un certain nombre de projets dans lesquels ses équipes mettent aujourd’hui toute leur énergie.

– Mesures du taux de saturation d’oxygène dans le sang via les montres ScanWatch pour aider au suivi de l’état de santé et du stress respiratoire des patients atteints du COVID-19 et maintenus à domicile : Withings travaille d’arrache-pied avec les différents organismes de régulation afin de rendre disponible au plus vite la mesure de la saturation en oxygène sur sa dernière montre connectée ScanWatch. Les premières unités serviront à des programmes de suivi de malades, en collaboration avec des acteurs hospitaliers.

– Identification de signaux faibles précurseurs de la maladie et de ses complications : Withings participe actuellement à plusieurs projets de recherche, afin de comprendre notamment comment les variations de fréquence cardiaque et les perturbations respiratoires nocturnes peuvent être des signes précurseurs de la maladie ou concomitants à son évolution. Dans ce contexte, Withings a également rejoint l’Alliance Digitale, à l’origine du site maladiecoronavirus.fr qui oriente déjà des millions de citoyens. L’Institut Pasteur qui réalise l’étude épidémiologique à partir du questionnaire pourra ainsi bénéficier de données physiologiques supplémentaires.

– Fourniture de thermomètres : Plusieurs hôpitaux, agences gouvernementales, ont contacté Withings pour faire part de leur difficulté à prendre la température des patients par manque d’embouts auriculaires, aussi Withings a décidé de faire don d’une partie de sa production de thermomètres connectés sans contact (Withings Thermo) aux professionnels de santé, afin de leur permettre de réaliser des centaines de mesures facilement et de manière hygiénique.

– Dons de masques de protection : en tant que fabricant d’objets physiques Withings bénéficie d’une relation privilégiée avec la Chine et a pu obtenir rapidement 50 000 masques de protection, qui seront donnés à l’ARS.

Cette crise sanitaire révèle l’impérieuse nécessité d’accélérer vers une santé où médecins et professionnels de santé accompagneront chacun dans le quotidien. Withings invite les acteurs du monde de la santé qui pensent que Withings pourrait les aider à prendre contact via l’adresse suivante : covid19@withings.com