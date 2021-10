Vous pouvez désormais commander un Samsung Galaxy Z Flip3 personnalisé

Choisissez parmi 49 combinaisons de couleurs différentes…

Le Galaxy Z Flip3 est un bon téléphone 5G, et différent aussi. Maintenant, Samsung veut que ce pliable se démarque encore plus. Avec le Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition, vous pouvez choisir les couleurs des panneaux avant et arrière. Il y a en tout 49 combinaisons de couleurs différentes disponibles. Vous pouvez choisir un cadre de téléphone argenté ou noir et sélectionner des couvertures avant et arrière bleues, jaunes, roses, blanches et noires.

Cependant, il ne s’agit pas d’une coque Nokia Xpress-on interchangeable – elle doit être installée en usine. Ce qui est encore plus intéressant, c’est que vous pouvez payer pour les échanger à une date ultérieure si vous souhaitez rafraîchir les choses. Il serait intéressant de savoir combien de personnes accepteraient cela. Nous pensons que beaucoup chercheront probablement un autre téléphone plutôt que d’en changer la couleur. Mais échanger les couvertures pourrait être un moyen intéressant d’augmenter la valeur de revente.

Samsung déclare : « une fois la commande passée, les appareils sont fabriqués sur mesure et arrivent dans un emballage en édition spéciale avec un papier peint et un écran de couverture sur mesure qui correspondent aux couleurs de l’appareil ».

Le Samsung Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition est accompagné d’une année de protection Care+ et sera disponible au prix de 1 099 $ en Corée, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, au Canada et en Australie à partir du 20 octobre. Samsung apporte également plus de personnalisation à sa Galaxy Watch 4, avec un nouveau studio sur mesure Galaxy Watch4 où vous pouvez choisir parmi différentes finitions, bracelets et tailles.