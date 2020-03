Vous avez dit Lego Super Mario ?

Nintendo fait souvent des jeux vidéo résolument non conformistes (Wii; Labo), et il n’est donc pas surprenant que ce soit également son approche de Lego. Lego Super Mario doit sortir plus tard cette année, et cette collaboration avec les rois des briques ne ressemble à aucun autre jeu Lego que vous ayez vu auparavant. Il ressemble à un mélange entre des kits Lego, Super Mario Maker et un jeu de société à l’ancienne. Lego Super Mario propose une énorme figurine Lego Mario dans des niveaux personnalisés, sautant sur des tortues en briques, collectant des pièces et évitant de se faire attraper par divers dangers plastiques qui se cachent. Soyons honnêtes : ça a l’air bizarre. Mais aussi, cela ne ressemble à rien de ce que Lego et Nintendo ont essayé auparavant. Cela ne peut être qu’une bonne chose pour l’avenir de la brique en plastique et de Nintendo.